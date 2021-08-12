日載客人次跌逾九成 客運收益率大升70.3%

意味票價較2019上半年飈七成

國泰客運在今年上半年度的收益及日均載客俱跌，機票價卻大升。其中期業績報告顯示，反映每名乘客飛每公里票價的客運收益率，上半年整體大升70.3%，其中覆蓋澳洲及新西蘭的西南太平洋航線收益率飈升1.7倍，而包括中國內地、台灣、日韓等的北亞航線亦升一倍。

翻查國泰2020年中期業績，去年同期整體客運收益率升1.1%，換句話說，目前國泰機票價較2019年上半年、航空業仍正常運作時飈升了七成。

每航線的航程乘該航線載客數目得出的收入乘客千米數，則按年減少95.8%，可載客量則減少85%。集團主席賀以禮昨日表示，冀今年第四季度將運力恢復至疫情爆發前的三成水平，幫助集團減少「燒錢」，最終取決於營運、旅遊及通關限制進一步放寬而定。執行董事兼行政總裁鄧健榮更呼籲「未打針的請盡快去打針」，期望香港日常生活及經濟盡快恢復，航空業及國泰均有望復蘇。