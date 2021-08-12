國泰半年蝕76億 燃油對冲8年首賺 鄧健榮：冀下半年每月燒錢少於10億

明報記者 陳偉燊

國泰昨午公布業績後股價升幅擴大，全日收報6.42元，升3.6%。富瑞（Jefferies）報告指出，國泰上半年虧損符合預期，撇除減值及重組費用後淨虧損70億元，更比原先預期的78億元為佳。

儘管其估計國泰下半年持續虧損，但相信客運已屆谷底，因此維持「買入」評級。

旗下貨運華民航空按年多賺3%

集團主要營運附屬公司國泰航空，上半年稅後虧損按年減少31.65%至50.31億元，至於旗下廉航香港快運受客運需求偏低影響，稅後虧損擴大至9.76億元，專責貨運的華民航空是期內唯一錄得稅後盈利的附屬公司，按年多賺3%至3.74億元。此外，集團上半年度為11架飛機相關減值支出5億元，以及企業重組成本支出約4.03億元，倘撇除前述特殊項目，實質虧損約66.62億元，按年減少近一成。單計國泰航空公司本身營運虧損則減少逾三成至41.68億元。

至於近年一直困擾國泰的燃油對冲，上半年度錄得收益6.25億元，是過去8年來首次。截至6月底手持無限制用途流動資金328.19億元，借款則增加6%至986.96億元。執行董事兼財務總裁沈碧嘉指出，她沒有「水晶球」可說明燃料價格走勢，燃油對冲獲利與否則取決於所定合約行使價。她亦不能說集團可「燒錢」多久，但較早前發行可換股債券獲超額認購，加上延付優先股息，相信有助在不明朗時期支撐下去。

主席認同「廉航比長途線快復蘇」

鄧健榮稱，集團至今已盡力減低「燒錢」程度，當中已和服務商保持溝通，爭取更多折扣；採取措施減省費用；甚至因應市場需求削減運力。他有信心，待旅遊限制放寬後，運力得以上升及回復，屆時現金流有望轉好，甚至恢復向港府所持優先股派發股息的能力。

主席賀以禮指出，若航空業恢復，他同意分析員所言，廉價航空會比長途線較快復蘇，集團會透過國泰及香港快運雙品牌運作而受惠，並估計往來中港至英國及歐美的留學生客運需求，會短期內刺激需求。