經濟
黃清瑤 基金特區

基金特區

BBH調查：亞資大幅增持ETF 綠色能源電動車ETF受青睞

【明報專訊】布朗兄弟哈里曼銀行（BBH）每年都會對全球機構投資者進行調查，了解他們在交易所買賣基金（ETF）方面的投資取態。近日，公司發表最新報告，發現內地投資者在ETF配置方面大幅增長達92%。BBH亞洲高級副總裁兼ETF主管 Chris Pigott接受本報專訪時表示，有別於個股，ETF成本低及有更高的透明度，同時具分散風險作用。報告又發現，亞洲有更多資金流入ETF，同時綠色能源及電動車等更受投資者青睞。

報告調查382名受訪者，其中146位來自大中華地區包括中國內地、香港及台灣，有58%受訪者為機構投資者、20%為財務顧問及22%為基金經理，有接近八成受訪者的管理資金規模超過1億美元。Chris Pigott表示，愈來愈多投資者熱衷於投資ETF，在今年首6個月，全球共有9.4萬億美元流入ETF產品。事實上，美國ETF產品及投資最為成熟，亞洲則為發展最迅速的市場，從資金層面來看，去年亞洲只有7630億元流入ETF，惟今年上半年已有6600億元流入，由此可見，今年上半年資金流入額度接近去年的總流入。

ETF低成本高透明度 可分散風險

Chris相信，ETF將會是未來主要投資模式，過去10年在全球各地逐漸流行，其優勢是低成本、高透明度、更大流動性以及可進行跨境投資。除此之外，有別於個股更能分散投資風險。Chris又相信，未來市場上會出現更多創新ETF，例如現時市場出現新能源汽車、半導體、綠色能源等ETF。至於投資策略方面，他表示，大中華地區受訪者的在ETF偏好上非常相近，例如中國內地及台灣受訪者最為着重環境、社會及管治（ESG），香港則較着重主題型。與歐美相比，美國會更為著重股價指數ETF，歐洲偏好主題型ETF。另外，無論是大中華地區抑或歐美受訪者，都表示希望市場能出現更多加密貨幣相關ETF。

去年資金流入ESG ETF升1.8倍

新冠疫情肆虐全球，亦令更多投資者改變投資取態，如香港有75%受訪者表示未來會考慮增加投資ETF。雖然疫情更突顯科技的重要性，如在家工作需要使用視像軟件、足不出戶需倚賴網購及電子商務，因此昔日科技板塊曾大幅上漲。惟調查發現，香港及台灣受訪者對科技及互聯網相關ETF興趣減弱，如僅19%台灣受訪者對科技及互聯網相關ETF仍有興趣，遠低於去年的35%。

此外，ESG亦是市場近期熱議投資主題，但報告發現，大中華受訪者均對ESG ETF興趣大減，Chris表示有17%香港受訪者認為ESG ETF開支比率較高。雖然如此，但他認為，ESG ETF在未來會更受市場重視，並引述今年首6個月數據解釋，全球有830億美元流入ESG ETF，去年同期為295億美元，升幅達1.81倍。此外，全球 ESG ETF的資產規模達到創紀錄的2930億美元，較去年同期增長52%。

港人選ETF看重成交流通量

報告又發現香港受訪者對電動車ETF興趣急增，由去年僅5%受訪者表示對相關ETF感興趣，上升至最新的32%，在環球多國致力減少碳排放的共同目標下，相信綠色能源及電動車等ETF將會更受投資者青睞。相反，科技ETF在歐美及中國更受重視，三地受訪者對相關產品感興趣到較去年升約4至5個百分點。

在選取ETF時，香港受訪者會較為注重成交量，了解是否交投活躍，反映較注重ETF的流動性，其次會較為着重產品過往表現。值得關注的是，環球受訪者都較着重開支比率，例如美國受訪者選擇ETF時，會優先了解開始比率，其次是歷史表現及發行機構，反映未來開支比率愈低的產品會更受歡迎。

黃清瑤 明報記者

[黃清瑤 基金特區]

上 / 下一篇新聞

Wetland Seasons Bay一房折實455萬起 首批折實均呎13698元 明日起收票
Wetland Seasons Bay一房折實455萬起 首批折實均呎13698元 明日起收票
HOLLYWOOD HILL 一房折實1156萬起
HOLLYWOOD HILL 一房折實1156萬起
同系御海灣首宗租賃 2房月租1.55萬
同系御海灣首宗租賃 2房月租1.55萬
英基連沽松栢花園3伙套逾2億
英基連沽松栢花園3伙套逾2億
上月涉BSD成交僅49宗 見半年低
上月涉BSD成交僅49宗 見半年低
佳寧娜8200萬購青山道舊樓
佳寧娜8200萬購青山道舊樓
股份實名制最快明年下半年推 剔除券商海外客 證監：持續檢視改良機制
股份實名制最快明年下半年推 剔除券商海外客 證監：持續檢視改良機制
恒指連升兩日 科網股領漲
恒指連升兩日 科網股領漲
恒大系股價全升 洽售部分資產
恒大系股價全升 洽售部分資產
中電信中期多賺27% 2022年起將派中期息
中電信中期多賺27% 2022年起將派中期息
九倉港連購兩地 吳天海：山頂地唔易做 指豪宅周期長 「唔係一般發展商喜歡」
九倉港連購兩地 吳天海：山頂地唔易做 指豪宅周期長 「唔係一般發展商喜歡」
看淡內地樓市 「不再有利可圖」
看淡內地樓市 「不再有利可圖」
佐丹奴虧轉盈 半年賺6000萬
佐丹奴虧轉盈 半年賺6000萬
渣打申內地設證券公司 中證監受理
渣打申內地設證券公司 中證監受理
越秀交通虧轉盈 派中期息每股0.2元
越秀交通虧轉盈 派中期息每股0.2元
時代天使創辦人減持 料套現逾2000萬
時代天使創辦人減持 料套現逾2000萬
潘蘇通控3公司違約 與信達各佔一半股權 料涉天津項目
潘蘇通控3公司違約 與信達各佔一半股權 料涉天津項目
心瑋醫療首日招股 錄逾68億孖展超購60倍
心瑋醫療首日招股 錄逾68億孖展超購60倍
韓網遊商Krafton首掛「潛水」 市場憂收入靠「吃雞」 時值中國加強監管
韓網遊商Krafton首掛「潛水」 市場憂收入靠「吃雞」 時值中國加強監管
軟銀上季利潤跌39% 5季首下滑
軟銀上季利潤跌39% 5季首下滑
Tesla內地交付量上月挫69% 早段股價跌逾1%
Tesla內地交付量上月挫69% 早段股價跌逾1%
張兆聰：恒大傳獲救 利內房股價
張兆聰：恒大傳獲救 利內房股價
植耀輝：騰訊美團宜趁反彈減磅
植耀輝：騰訊美團宜趁反彈減磅
技術取勝：中國水務短線或回試50天線
技術取勝：中國水務短線或回試50天線
憶小米掛牌日首潛水 雷軍林斌唔敢見人
憶小米掛牌日首潛水 雷軍林斌唔敢見人
國泰寄艙行李重量上限擬「肥上瘦下」
國泰寄艙行李重量上限擬「肥上瘦下」
劉思明：吼低殘動力股博反彈
劉思明：吼低殘動力股博反彈
周顯：阿里跌得唔夠甘 欠值博
周顯：阿里跌得唔夠甘 欠值博
湯文亮：沒有制裁 便沒有反制裁
湯文亮：沒有制裁 便沒有反制裁
薈藍搶攻迷你戶 高層擁藍巴勒海景
薈藍搶攻迷你戶 高層擁藍巴勒海景
配合防疫 引進多項無接觸系統
配合防疫 引進多項無接觸系統