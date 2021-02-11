BBH調查：亞資大幅增持ETF 綠色能源電動車ETF受青睞

報告調查382名受訪者，其中146位來自大中華地區包括中國內地、香港及台灣，有58%受訪者為機構投資者、20%為財務顧問及22%為基金經理，有接近八成受訪者的管理資金規模超過1億美元。Chris Pigott表示，愈來愈多投資者熱衷於投資ETF，在今年首6個月，全球共有9.4萬億美元流入ETF產品。事實上，美國ETF產品及投資最為成熟，亞洲則為發展最迅速的市場，從資金層面來看，去年亞洲只有7630億元流入ETF，惟今年上半年已有6600億元流入，由此可見，今年上半年資金流入額度接近去年的總流入。

ETF低成本高透明度 可分散風險

Chris相信，ETF將會是未來主要投資模式，過去10年在全球各地逐漸流行，其優勢是低成本、高透明度、更大流動性以及可進行跨境投資。除此之外，有別於個股更能分散投資風險。Chris又相信，未來市場上會出現更多創新ETF，例如現時市場出現新能源汽車、半導體、綠色能源等ETF。至於投資策略方面，他表示，大中華地區受訪者的在ETF偏好上非常相近，例如中國內地及台灣受訪者最為着重環境、社會及管治（ESG），香港則較着重主題型。與歐美相比，美國會更為著重股價指數ETF，歐洲偏好主題型ETF。另外，無論是大中華地區抑或歐美受訪者，都表示希望市場能出現更多加密貨幣相關ETF。

去年資金流入ESG ETF升1.8倍

新冠疫情肆虐全球，亦令更多投資者改變投資取態，如香港有75%受訪者表示未來會考慮增加投資ETF。雖然疫情更突顯科技的重要性，如在家工作需要使用視像軟件、足不出戶需倚賴網購及電子商務，因此昔日科技板塊曾大幅上漲。惟調查發現，香港及台灣受訪者對科技及互聯網相關ETF興趣減弱，如僅19%台灣受訪者對科技及互聯網相關ETF仍有興趣，遠低於去年的35%。

此外，ESG亦是市場近期熱議投資主題，但報告發現，大中華受訪者均對ESG ETF興趣大減，Chris表示有17%香港受訪者認為ESG ETF開支比率較高。雖然如此，但他認為，ESG ETF在未來會更受市場重視，並引述今年首6個月數據解釋，全球有830億美元流入ESG ETF，去年同期為295億美元，升幅達1.81倍。此外，全球 ESG ETF的資產規模達到創紀錄的2930億美元，較去年同期增長52%。

港人選ETF看重成交流通量

報告又發現香港受訪者對電動車ETF興趣急增，由去年僅5%受訪者表示對相關ETF感興趣，上升至最新的32%，在環球多國致力減少碳排放的共同目標下，相信綠色能源及電動車等ETF將會更受投資者青睞。相反，科技ETF在歐美及中國更受重視，三地受訪者對相關產品感興趣到較去年升約4至5個百分點。

在選取ETF時，香港受訪者會較為注重成交量，了解是否交投活躍，反映較注重ETF的流動性，其次會較為着重產品過往表現。值得關注的是，環球受訪者都較着重開支比率，例如美國受訪者選擇ETF時，會優先了解開始比率，其次是歷史表現及發行機構，反映未來開支比率愈低的產品會更受歡迎。

黃清瑤 明報記者

[黃清瑤 基金特區]