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經濟
2021年8月11日星期三
技術取勝
投資策略
Wetland Seasons Bay一房折實455萬起 首批折實均呎13698元 明日起收票
HOLLYWOOD HILL 一房折實1156萬起
同系御海灣首宗租賃 2房月租1.55萬
英基連沽松栢花園3伙套逾2億
上月涉BSD成交僅49宗 見半年低
佳寧娜8200萬購青山道舊樓
股份實名制最快明年下半年推 剔除券商海外客 證監：持續檢視改良機制
恒指連升兩日 科網股領漲
恒大系股價全升 洽售部分資產
中電信中期多賺27% 2022年起將派中期息
九倉港連購兩地 吳天海：山頂地唔易做 指豪宅周期長 「唔係一般發展商喜歡」
看淡內地樓市 「不再有利可圖」
佐丹奴虧轉盈 半年賺6000萬
渣打申內地設證券公司 中證監受理
越秀交通虧轉盈 派中期息每股0.2元
時代天使創辦人減持 料套現逾2000萬
潘蘇通控3公司違約 與信達各佔一半股權 料涉天津項目
心瑋醫療首日招股 錄逾68億孖展超購60倍
韓網遊商Krafton首掛「潛水」 市場憂收入靠「吃雞」 時值中國加強監管
軟銀上季利潤跌39% 5季首下滑
Tesla內地交付量上月挫69% 早段股價跌逾1%
張兆聰：恒大傳獲救 利內房股價
植耀輝：騰訊美團宜趁反彈減磅
技術取勝：中國水務短線或回試50天線
憶小米掛牌日首潛水 雷軍林斌唔敢見人
國泰寄艙行李重量上限擬「肥上瘦下」
劉思明：吼低殘動力股博反彈
周顯：阿里跌得唔夠甘 欠值博
湯文亮：沒有制裁 便沒有反制裁
薈藍搶攻迷你戶 高層擁藍巴勒海景
配合防疫 引進多項無接觸系統
BBH調查：亞資大幅增持ETF 綠色能源電動車ETF受青睞
技術取勝：中國水務短線或回試50天線
【明報專訊】心連心化肥小回宜守4.5元（圖）
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