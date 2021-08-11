Tesla內地交付量上月挫69% 早段股價跌逾1%

特斯拉在內地市場面臨大量本土電動車廠的競爭，影響在內地的銷量。不過上海廠房製造的Model Y已在7月首次出口，當月海外銷量超過8000輛。上海廠房上月整體出口量，首突破2萬輛，按月增385%，其中Model 3的出口量再創新高，達到16,137輛。目前上海廠房仍擴建，年產目標提升至45萬輛。

印度傳降電動車關稅

此外，在特斯拉積極遊說印度開放市場後，印度兩名政府高級官員向路透社透露，印度政府正考慮將價值4萬美元以下電動車進口關稅，由60%降至40%；4萬美元以上電動車進口關稅，擬由100%降至60%。

印度為全球第五大汽車市場，年銷售300萬輛汽車，大部分汽車售價在2萬美元以下。為保護本土汽車產業，印度一直以巨額關稅將海外車廠拒諸門外，使進口電動車極為昂貴。不過由於印度本土少有電動車產業，印度政府考慮下調關稅，料不會對本土傳統汽車業構成競爭。部分印度汽車業界人士更認為，若特斯拉這種電動車巨頭能進駐印度設廠，將可為當地零件廠商帶來商機。對印度政府來說，海外車廠進駐市場，將有助推動印度汽車市場電動化。美國投行Jefferies押注特斯拉繼續領導電動車行業潮流，將特斯拉的股票評級由「中性」上調至「買入」，目標價由700美元上調至850美元。

（綜合報道）

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