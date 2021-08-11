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軟銀上季利潤跌39% 5季首下滑

【明報專訊】日本軟銀集團（SoftBank）在2020財年錄得破紀錄的年度利潤後，在4至6月的2021財年首財季利潤倒退，是5季以來首次下滑。按國際會計準則，軟銀上季利潤按年跌39%至7615億日圓（約537億港元）。上季利潤減少，源於軟銀去年同期出售美國電訊商Sprint（現為T-Mobile US）股票所帶來的一次性利潤，推高了對比基數，加上軟銀上季來自所投資企業的收益減少，亦缺乏重磅IPO，也導致利潤按年下滑，反映軟銀的科技投資組合，在維持利潤方面正面臨挑戰。面對中國內地監管機構對科技巨企加強規管，軟銀行政總裁孫正義表示，會採取「觀望」態度，期望在一至兩年內情况明朗化後，恢復在中國的投資步伐。

孫正義：冀一兩年恢復中國投資步伐

孫正義表示，願景基金有23%是投資於中國，但基金並未倚賴特定區域，投資相當均衡。他表示，中國科技業者正陷入困境，但它們表現良好，股價應會回升，隨着事態明朗化，將恢復在中國積極投資。他表示，自4月以來，新的投資當中，只有11%直接流入中國。願景基金（Vision Fund）財務總監Navneet Govil預期，雖然內地監管整頓影響了回報預期，但印度等科技企業IPO將可抵消相關影響。

由於近期圍繞一些熱門科技股的熱潮略為降溫，軟銀旗下兩隻願景基金對韓國電商巨頭Coupang等9家公司的持股價值，帳面損失超過60億美元。不過即使考慮到股價下跌的因素，這兩隻基金上季仍錄得2360億日圓（約166億港元）利潤。這部分由於內地召車龍頭滴滴出行（DIDI）6月底赴美上市，抵消了軟銀對Coupang等投資的部分損失。不過滴滴之後因內地監管問題，股價較6月底跌三成，而相關影響將計入7至9月季度。

軟銀有份投資的內地最大貨車運輸服務平台滿幫集團（YMM），自6月底在美國上市以來股價也跌逾三成。

此外，獲軟銀注資的網上教育平台作業幫，也面臨內地監管機構的嚴格限制。

（綜合報道）

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