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韓網遊商Krafton首掛「潛水」 市場憂收入靠「吃雞」 時值中國加強監管

【明報專訊】騰訊（0700）代理「吃雞」遊戲《絕地求生（PUBG）》的韓國開發商魁匠團（Krafton），集資4.3萬億韓圜（約290億港元）上市，是韓國歷來規模第二大IPO，也是近10年來當地規模最大IPO，規模僅次於2010年三星人壽保險（Samsung Life Insurance）價值43億美元（約335億港元）的IPO。不過此次IPO出師不利，昨在韓國首日上市即跌穿招股價，開市價較49.8萬韓圜（約3363港元）的招股價低一成，是自LG Philips LCD（現稱LG Display）於2004年IPO以來跌幅最大的開盤價。魁匠團全日最多跌兩成，收市仍跌8.8%，市值降至193.2億美元（約1507億港元）。

面對投資者質疑其估值過高，並憂慮其收入幾乎全來自PUBG，此前魁匠團已將集資目標下調四分之一。今年首季，魁匠團有87%收入來自亞洲（不包括韓國），估計當中很大部分來自騰訊平台的中國銷售。值得注意的是，魁匠團的上市時機，時值中國內地監管機構加強規管遊戲業務。中國內地官媒上周曾批評騰訊的網絡遊戲《王者榮耀》是「精神鴉片」，拖累騰訊等遊戲商股價下挫。在各種不明朗因素下，魁匠團此次IPO的散戶認購額僅為5.04萬億韓圜（約340億港元），遠低於同在本月上市的網銀Kakao Bank的58.3萬億韓圜（約3935億港元）。

亞洲佔87%收入 料大多來自騰訊平台

LightStream Research分析師加藤緒男向路透社稱，內地監管機構已聲討騰訊的《王者榮耀》，若《和平精英》也被要求作出改變，這將帶來非常負面的影響。截至去年底，騰訊持魁匠團15.5%股份，旗下光子工作室與魁匠團開發出PUBG的手遊版本，分別為中國內地的《和平精英》及海外的《PUBG Mobile》。

參院通過《基建法》 道指標指升

美股方面，由於價值1萬億美元的《基建法》已在參議院獲得通過，可望緩解新冠變種病毒擴散對經濟復蘇的影響，道指早段升逾150點，與標普500指數齊創新高。美國10年期國債孳息率升至1.34厘，銀行股板塊隨債息向上。

波士頓聯儲行長籲今秋起減買債

明年有投票權的波士頓聯儲銀行行長羅森格倫（Eric Rosengren）鑑於美國就業市場強勁，呼籲聯儲局應在9月宣布今秋起減少買債。聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）與明年有投票權的聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）也有類似的「收水」建議。

美銀的報告指出，標普500指數成份股的第二季財報會議，對通脹的討論次數創新高，通脹被提及的次數，與去年次季相比增9倍，突顯商界對通脹升溫的擔憂。次季標普500成份股（不包括金融機構）錄得創紀錄的13.1%利潤率，但受通脹影響，普遍預期第三、四季利潤率將分別降至12.6%及12.5%。

（綜合報道）

[國際金融]

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