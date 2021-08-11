潘蘇通控3公司違約 與信達各佔一半股權 料涉天津項目

明報記者

案件原告為高銀地產及潘蘇通，被告為深圳巿銀基宏業投資管理有限公司、深圳巿國威股權投資中心（有限合伙）及信風投資管理有限公司。

指擅改協議用途兼未轉移物業

入稟狀指，潘蘇通及高銀地產於2016年3月1日與被告簽訂合作框架協議，其後再於2016年4月15日與被告簽訂共同還款協議，並為被告作個人擔保。雙方其後於2016年3月1日至2017年6月28日期間，亦就有關協議簽訂及修訂書面協議。惟潘蘇通一方指，首兩名被告在沒有他的同意下，更改「委託貸款協議補充協議」的用途，被告亦沒有按協議把指定物業轉移到高銀置業（天津）有限公司。

翻查資料，今次遭潘蘇通控告的3間公司均為信達及潘蘇通各佔一半股權的公司，事件涉及當年仍未私有化的高銀地產旗下唯一內地項目「新京津‧高銀天下」，當時高銀原擬將項目建成天津市地標，包括樓高596.5米的「高銀金融117」大廈、6座甲級寫字樓、大型購物商場等。

事涉高銀地產天津項目

高銀地產雖然自2007年起多次透過供股、配股、發行可換股債券等多宗交易大舉集資，但高銀天下項目依然在2015年因資金不足及其他問題而停工；至同年底將項目若干業權出售予中國信達，才暫時解除資金壓力，整個交易總涉價180億元人民幣。而高銀地產至2017年亦宣告私有化退市。

不過，原來項目問題一直未解，信達至去年公布，集團與高銀地產的合營公司、今次被控公司之一的國威投資在內地提出控告旗下子公司銀基宏業拖欠15億元人民幣貸款及利息，這樁「奇案」目標其實是為貸款提供擔保的潘蘇通及他旗下公司，而信達亦坦承，是該公司單方面「鼓勵」國威投資提出起訴。雙方訴訟糾纏多時，高銀天下項目原定去年完工，惟疫情爆發後至今仍無消息。