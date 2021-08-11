越秀交通虧轉盈 派中期息每股0.2元

賺4.68億人幣 去年同期蝕2.88億

期內總收入為18.32億元，按年升1.18倍。集團指出，今年上半年中國經濟穩中向好，整體運營暢順；雖然期內新冠情在河北（1月、2月）、廣東（5月、6月）等區域局部發生，當地政府為防治疫情，推出部分區域限制出行的措施，對集團當地及周邊經營項目有一定影響，但目前相關地區疫情已得到控制，車流量已經恢復至本輪疫情之前水平，帶動核心業務盈力能力逐漸回復。

為配合疫情防控工作，集團經營各項目積極採取各項措施：如對辦公場所及收費站區域進行全面消毒、設置防控隔離區域及體溫檢測點、保障應急救援物資車輛優先通行、與當地衛生健康部門保持密切聯繫等。越秀交通表示，將繼續尋求大中型優質高速公路項目，向中西部經濟大省積極尋找並收購經營性現金流已平衡的高速公路項目來擴大產業規模，亦會尋求現金流穩定的基礎設施項目及高速公路

上下游產業鏈項目的發展機會。此外，公司正積極開展以其部份穩定收益公路資產分拆於大陸以公募REITs上市的相關工作。

越秀交通昨日收報4.13元，升0.98%。