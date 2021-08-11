經濟

渣打申內地設證券公司 中證監受理

【明報專訊】中國證券監督管理委員會網頁顯示，渣打集團（2888）旗下的渣打銀行（香港）一項《證券公司設立審批》於上周五（6日）獲得受理。

中證監去年10月10日完成接收該行就申請提交的有關材料，並於去年10月16日發出補正通知，至上周五發出受理通知，前後為時近10個月。

據中證監網頁上「證券、基金經營機構行政許可申請受理及審核情况公示」文件，就「證券公司設立」分頁，其中一個申請人名為「渣打證券（中國）有限公司」。今年亦有其他外資金融機構包括法國巴黎銀行、株式會社三井住友金融集團，遞交了《證券公司設立審批》，分頁顯示申請人分別名為「法巴證券（中國）有限公司」、「日興證券有限公司」，中證監分別於4月27日、上月27日接收了申請材料，數個工作天後亦發出補正通知。

暫命名「渣打證券（中國）有限公司」

多家內地傳媒昨日亦報道，渣打銀行（香港）遞交的《證券公司設立審批》，已獲中國證監會受理，擬設立券商暫時命名為「渣打證券（中國）有限公司」。其中，《環球時報》英文版報道指出，渣打近年積極開拓內地金融服務範疇，尤其是於內地政府去年就證券公司及外國投資者共同基金，取消了外資擁有權限制之後。

渣打香港發言人回應，十分高興看到中國開放所帶來的增長潛力，並將尋求不同機遇以進一步提升該行的中國資本市場業務平台，由於申請仍在進行，未能披露更多。

相關字詞﹕證券公司設立審批 中國證監會 渣打銀行（香港）

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