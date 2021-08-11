佐丹奴虧轉盈 半年賺6000萬

港租金高企 不排除關店

佐丹奴今年上半年淨利潤6000萬元，去年同期蝕1.75億元；倘撇除使用權資產與物業、機器及設備的淨減值撥備，期內淨溢利6200萬元，去年同期蝕1.04億元。期內銷售額16.81億元，按年升19%。集團昨早股價反覆偏軟，公布業績後股價一度抽升至1.64元，最終收升3.9%至1.61元。

按地區劃分，港澳兩地銷售額為1.77億元，比去年同期2.01億元回落12%；台灣按年跌9.9%至2.19億元。至於中國內地季內銷售額錄得3.32億元，較去年上半年2.99億元升11%，其中線上業務更錄1.25億元，佔當地整體營業額達41%。

門市數目方面，截至今年上半年，佐丹奴總分店數目錄2094間，按年減93間；當中港澳地區按年縮減12間分店。集團執行董事陳嘉緯於電話會議中表示，現時香港舖租仍高企，並佔據大部分營運成本，不排除未來持續減少在港門店數目；大中華地區同店銷售較去年改善，對未來業務表現保持審慎樂觀。他續稱，集團於內地業務高達七成為加盟店模式，料相關升勢持續；未來亦會以相關運作模式開拓其他地區業務。對於政府消費券能否帶動生意額提升，陳嘉緯指出，目前計劃實際效用屬言之尚早，但綜觀過去10日生意額，與上月底相比的確有改善，並相信相關計劃有助改變顧客消費習慣，如使用電子支付等。