經濟

佐丹奴虧轉盈 半年賺6000萬

【明報專訊】隨着新冠肺炎疫情漸趨緩和，不同零售品牌銷售表現亦穩步回升。佐丹奴（0709）昨午公布今年上半年業績，期內純利轉虧為盈，賺6000萬元；派中期息6.5仙。集團管理層指出，對大中華地區業務表現維持審慎樂觀態度，香港門店租金仍處高水平，未來不排除將持續縮減地區分店數目。

港租金高企 不排除關店

佐丹奴今年上半年淨利潤6000萬元，去年同期蝕1.75億元；倘撇除使用權資產與物業、機器及設備的淨減值撥備，期內淨溢利6200萬元，去年同期蝕1.04億元。期內銷售額16.81億元，按年升19%。集團昨早股價反覆偏軟，公布業績後股價一度抽升至1.64元，最終收升3.9%至1.61元。

按地區劃分，港澳兩地銷售額為1.77億元，比去年同期2.01億元回落12%；台灣按年跌9.9%至2.19億元。至於中國內地季內銷售額錄得3.32億元，較去年上半年2.99億元升11%，其中線上業務更錄1.25億元，佔當地整體營業額達41%。

門市數目方面，截至今年上半年，佐丹奴總分店數目錄2094間，按年減93間；當中港澳地區按年縮減12間分店。集團執行董事陳嘉緯於電話會議中表示，現時香港舖租仍高企，並佔據大部分營運成本，不排除未來持續減少在港門店數目；大中華地區同店銷售較去年改善，對未來業務表現保持審慎樂觀。他續稱，集團於內地業務高達七成為加盟店模式，料相關升勢持續；未來亦會以相關運作模式開拓其他地區業務。對於政府消費券能否帶動生意額提升，陳嘉緯指出，目前計劃實際效用屬言之尚早，但綜觀過去10日生意額，與上月底相比的確有改善，並相信相關計劃有助改變顧客消費習慣，如使用電子支付等。

相關字詞﹕消費券 新冠肺炎 中期業績 佐丹奴

上 / 下一篇新聞

Wetland Seasons Bay一房折實455萬起 首批折實均呎13698元 明日起收票
Wetland Seasons Bay一房折實455萬起 首批折實均呎13698元 明日起收票
HOLLYWOOD HILL 一房折實1156萬起
HOLLYWOOD HILL 一房折實1156萬起
同系御海灣首宗租賃 2房月租1.55萬
同系御海灣首宗租賃 2房月租1.55萬
英基連沽松栢花園3伙套逾2億
英基連沽松栢花園3伙套逾2億
上月涉BSD成交僅49宗 見半年低
上月涉BSD成交僅49宗 見半年低
佳寧娜8200萬購青山道舊樓
佳寧娜8200萬購青山道舊樓
股份實名制最快明年下半年推 剔除券商海外客 證監：持續檢視改良機制
股份實名制最快明年下半年推 剔除券商海外客 證監：持續檢視改良機制
恒指連升兩日 科網股領漲
恒指連升兩日 科網股領漲
恒大系股價全升 洽售部分資產
恒大系股價全升 洽售部分資產
中電信中期多賺27% 2022年起將派中期息
中電信中期多賺27% 2022年起將派中期息
九倉港連購兩地 吳天海：山頂地唔易做 指豪宅周期長 「唔係一般發展商喜歡」
九倉港連購兩地 吳天海：山頂地唔易做 指豪宅周期長 「唔係一般發展商喜歡」
看淡內地樓市 「不再有利可圖」
看淡內地樓市 「不再有利可圖」
渣打申內地設證券公司 中證監受理
渣打申內地設證券公司 中證監受理
越秀交通虧轉盈 派中期息每股0.2元
越秀交通虧轉盈 派中期息每股0.2元
時代天使創辦人減持 料套現逾2000萬
時代天使創辦人減持 料套現逾2000萬
潘蘇通控3公司違約 與信達各佔一半股權 料涉天津項目
潘蘇通控3公司違約 與信達各佔一半股權 料涉天津項目
心瑋醫療首日招股 錄逾68億孖展超購60倍
心瑋醫療首日招股 錄逾68億孖展超購60倍
韓網遊商Krafton首掛「潛水」 市場憂收入靠「吃雞」 時值中國加強監管
韓網遊商Krafton首掛「潛水」 市場憂收入靠「吃雞」 時值中國加強監管
軟銀上季利潤跌39% 5季首下滑
軟銀上季利潤跌39% 5季首下滑
Tesla內地交付量上月挫69% 早段股價跌逾1%
Tesla內地交付量上月挫69% 早段股價跌逾1%
張兆聰：恒大傳獲救 利內房股價
張兆聰：恒大傳獲救 利內房股價
植耀輝：騰訊美團宜趁反彈減磅
植耀輝：騰訊美團宜趁反彈減磅
技術取勝：中國水務短線或回試50天線
技術取勝：中國水務短線或回試50天線
憶小米掛牌日首潛水 雷軍林斌唔敢見人
憶小米掛牌日首潛水 雷軍林斌唔敢見人
國泰寄艙行李重量上限擬「肥上瘦下」
國泰寄艙行李重量上限擬「肥上瘦下」
劉思明：吼低殘動力股博反彈
劉思明：吼低殘動力股博反彈
周顯：阿里跌得唔夠甘 欠值博
周顯：阿里跌得唔夠甘 欠值博
湯文亮：沒有制裁 便沒有反制裁
湯文亮：沒有制裁 便沒有反制裁
薈藍搶攻迷你戶 高層擁藍巴勒海景
薈藍搶攻迷你戶 高層擁藍巴勒海景
配合防疫 引進多項無接觸系統
配合防疫 引進多項無接觸系統
BBH調查：亞資大幅增持ETF 綠色能源電動車ETF受青睞
BBH調查：亞資大幅增持ETF 綠色能源電動車ETF受青睞