看淡內地樓市 「不再有利可圖」

近期內地出手打擊部分行業，吳天海形容為「新元素」，「嚴控科技、科網、教育公司，令到一部分呢啲行業唔敢擴充，暫時收縮」，出現「一雞死一雞鳴」的情况，但又補充稱目前是「隻雞仲喘緊氣，新雞未見出來」。

受調控影響 投資物業寫字樓現過剩

截至今年6月底，九倉於內地無新增土儲，土儲進一步縮減至260萬平方米。吳天海指出，商業地是可遇不可求，但近年連上海都出現供應過剩，認為行業需要一段時間消化。內地零售物業方面，業主間競爭更加大，因為不少內房眼見住宅市場調控，轉投商業零售項目，令競爭加大，故「唔急於增加供應，睇定啲先」。

九倉上半年為內地發展物業減值撥備36.5億元，吳天海認為以目前市况去評估並作出撥備是適當的水平，但市場會轉好或轉壞，暫時對於會否再增撥備「希望唔會，更希望有回撥」。他又多次重申，過去兩三年已無再增加內地土儲，內地地價未見明顯調整，認為現時投地「利潤太過微，一個唔覺意會蝕本」。加上中央堅持「房住不炒」的方向，除非「直到見到一個新方向」或政策有所寬鬆，否則未會考慮。