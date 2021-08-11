經濟

九倉港連購兩地 吳天海：山頂地唔易做 指豪宅周期長 「唔係一般發展商喜歡」

【明報專訊】九倉（0004）上半年錄基礎淨虧損5.26億元，主要受累於內地發展物業作出的減值撥備36.5億元，但仍較2020年中期基礎淨虧損11.32億元大幅收窄。若計入投資物業重估盈餘2.82億元及其他非經常收益後，中期扭虧為盈，純利達10.38億元，較2020年蝕17.41億元改善。中期每股派息0.2元，按年持平。

明報記者 方楚茵

集團中期收入按年增加122%至123.37億元，當中香港發展物業錄收入24.28億元，主要因為77/79 Peak Road 四座洋房完成銷售。雖然近年九倉積極發展內地業務，不過上半年重鎚在港連購山頂文輝道兩地皮，重心回流香港。主席吳天海表示，全因「覺得內地買唔到地啦，始終要搵新項目」，加上在山頂市場已有若干經驗，所以出手購入兩幅地皮。

集團半年基礎淨虧損收窄至5.26億

但他不諱言，山頂地「唔易做」，因為豪宅周期長、無預售，旗下有「亞洲樓王」之稱的Mount Nicholson由2010年投地，至2016年開賣，67個單位至今仍有12個未套現，項目內部回報率會因回本期長而下降，「長期投資唔係一般發展商喜歡做，香港發展商喜歡密食當三番」，故是「家家有本難唸的經」。

他又直言，Mount Nicholson「表面上是亞洲樓王，但利潤未必比中低端項目高」。不過滿意集團現時的資產組合，內地若有資金回籠，亦不會急於增加資產。他續指，由於目前九倉尚有包括「九龍貨倉」等項目，若起動都需要資金作補地價或建築費，故當內地資金有回籠，會取回放到香港投資這些新項目。

Mount Nicholson利潤未必勝中低端項目

談到樓價方面，他認為市場資金仍充裕，加上上車或換樓需求等，繼續導致港樓供不應求，只要土地供應「一日緊下去，銀根繼續鬆落去，就算（樓價）下跌都非常有限。」

至於商場及寫字樓，他認為供應增加亦有影響，更指不少業主出盡三招「撬客」，如長免租期、相宜租金、願代租客付裝修費。他指奢侈品牌入駐新場的前期裝修成本高昂，不會貿然開新舖，但一些新寫字樓或商場代付裝修費，令品牌發現「原來唔使前期投資，做得好繼續做，做得唔好就唔做，對佢哋好吸引」。

港口業務方面，他指若政府要收地，初期影響將是正比，如「收5%地就減5%（生意）」，但若大規模收地「就係幾何級數，收50%的地，只能做返兩成至三成」。他又指「到底香港需唔需要轉口貨運，要由香港整體去評估」。期內，集團的長期投資組合按市價計，產生48億盈餘，主要來自新經濟行業上市股本，以及於地產股表現穩定且股息收益。

相關字詞﹕吳天海 九龍貨倉 亞洲樓王 文輝道 撥備 九倉

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