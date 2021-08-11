中電信中期多賺27% 2022年起將派中期息

集團：A股上市3年內派息比率增至七成

根據業績公告，集團期內錄得經營收入2192億元，按年增長13.1%；其中服務收入為2035億元，按年增長8.8%。上半年集團移動通信服務收入達到933億元，按年增長6.9%，移動用戶達到3.62億，淨增1147萬，5G套餐用戶達到1.31億戶，移動用戶ARPU止跌並持續回升至45.7元，按年增長2.9%。此外，集團期內固網及智慧家庭服務收入達574億元，按年增長5.2%，有線寬帶用戶達到1.64億戶，寬帶接入收入達381億元，按年增幅達到7.9%，寬帶接入ARPU達39.4元，按年增長2.9%。

5G業務資本開支將達397億元

集團董事長兼首席執行官柯瑞文在會上稱，預計全年5G業務的資本開支達397億元，自建及在用5G基站分別為約18萬和70萬個，目標年底覆蓋至全部縣城及部分發達鄉鎮。至於集團回歸A股上市，他表示，融資後將投入在產業數字化業務及集團內部的改革重組上，並指下半年將聚焦數據中心、雲資源、ICT等方向，加大投資建設力度。