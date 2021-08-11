經濟

恒大系股價全升 洽售部分資產

【明報專訊】中國恒大系周一（9日）收市後傳出擬出售恒大汽車（0708）及恒大物業（6666）部分股權予國企及民企後，昨日（10日）全系股價炒高。中國恒大（3333）、恒大汽車及恒大物業則在昨日收市後才發通告，公布中國恒大正接觸幾家潛在獨立第三方投資者，探討有關出售旗下部分資產，包括但不限於出售恒大汽車及恒大物業的部分權益。

中國恒大昨升逾7％

據公告，截至昨日尚未確定或訂立任何具體計劃或正式協議。倘有關該等計劃或最終協議得以落實，公司將作出進一步公告通知市場。

中國恒大昨收升7.31%，報5.87元；恒大汽車升8.02%，報13.2元；恒大物業升20.5%，報6.7元。至於此前已售股予騰訊（0700）等投資者的恒騰網絡（0136）亦跟升15.57%，收報4.9元。

券商銀河聯昌指出，恒大在監管機構要求下去槓桿壓力巨大，對其售股不感驚訝，若屬實亦有助於緩解市場對恒大破產風險的擔憂，特別是若能引入一家大型國企作為恒大汽車或恒大物業的戰略投資者。

銀河聯昌予恒大物業目標價9.7元

此外，據該行了解，中國恒大亦正考慮出售大型項目資產，如在大灣區的城市更新項目。該行又表示，恒大物業在過去兩至三個月股價亦已跌超過50%，其2022財年市盈率僅得8倍情况下，給予恒大物業「買入」評級，目標價9.7元。

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