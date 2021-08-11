經濟

恒指連升兩日 科網股領漲

【明報專訊】港股通昨日連續第3個交易日錄得淨流入，除了騰訊（0700）外，美團（3690）亦有較明顯的北水支持。中資科技股企穩，帶動恒指連續第二日上升，早段一度下跌145點，及後隨騰訊拉升，以接近全日高位收市，上升322點或1.23%，收報26,605點，接近20天線（26,698點），主板成交1607億元。

騰訊美團受北水支持

國指上升1.99%，收報9499點，科指上升2.48%，收報6830點。港股通淨流入54.85億元，3 日累計流入151億元，資金流向在上月底發生教育股風暴後，有明顯改善（見圖）。騰訊有31.84億元北水淨買入，昨升5.33%，而周一市傳美團將被罰10億美元，消息明朗化後，昨日再有18.57億元淨流入，股價上升8.44%，為表現最佳藍籌。

除了內資，追蹤中概科技股為主的納斯達克金龍中國指數周一上升2.91%，反映外資在中概股也有回穩。

早前傳出不利消息的行業，昨日亦回升，被指出現衛生問題的奈雪的茶（2150）升11.38%，電子煙股思摩爾（6969）升11.14%。受新一波疫情影響的餐飲股，海底撈（6862）反彈7.9%。不過資金從早前強勢的行業流出，舜宇光學（2382）上月出貨量按年下跌，昨挫5.58%為表現最差藍籌；另外信義光能（0968）跌3.23%，煤氣（0003）跌1.88%。

騰訊獲北水支持企穩，駿達資產管理投資策略總監熊麗萍指出，有淡友平倉加速升勢，7月以來的跌勢應暫時結束。不過，北水撈貨也可能短線博反彈，過去累升不少、被視為政策支持的安踏（2020）、中芯（0981）昨也有淨沽出，目前監管壓力未完，認為現水平買入騰訊的值博空間不大。

分析：晶片汽車等仍受惠於政策

此外，昨日傳統經濟股未有跟隨新經濟股轉強，似為資金輪動，成交也未有大幅增加，反映目前市場信心不強，認為恒指雖然上試27,000點，但應未能回補7月底的27300點下跌裂口。她認為晶片、汽車等仍受惠於政策，可乘回落的機會吸納。

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