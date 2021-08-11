股份實名制最快明年下半年推 剔除券商海外客 證監：持續檢視改良機制

明報記者 葉翠

根據諮詢總結文件，在股份實名制下，持牌法團及註冊機構須向聯交所提交發出買賣指示的客戶的名稱及身分證明文件資料，相關客戶將獲編配身分識別碼；而「場外證券交易匯報制度」下，亦須就聯交所上市的普通股及房地產信託基金（REITs）的相關場外證券交易，向證監會提交有關資料。兩者將分別於2022年下半年及2023年上半年實施，但實際仍需視乎系統測試及市場演練情况而定。

須向聯交所提交客戶名及身分文件資料

證監會表示，針對部分回應者建議，股份實名制最終版本作出部分變動，其中包括需編配身分識別碼的涵蓋部分，將剔除券商的海外分支客戶，以確保與非本地券商海外實體客戶處理方式看齊，避免為後者帶來不公平優勢，並可能造成不利於吸引海外金融機構來香港開業；其二是改變委託帳戶的處理方式，只需披露基金經理的識別碼，因為基金經理有完全酌情決定權，可代表委託帳戶持有人或基金作出投資，而且是持牌法團或註冊機構。

部分情况下投資者毋須交識別碼

具體而言，上述兩種情况下，投資者買賣股份將毋須編配身分識別碼，而提交予聯交所的身分識別碼，將分別屬於券商及基金經理（見圖）。證監表示，在制度實施後將持續檢視，留意是否須改良以確保成效，在出現可疑交易活動時，證監會仍有權引用條例索取交易資料。

本港現時僅有滬深港通投資者須提交個人身分證明文件。證監會市場監察部執行董事梁仲賢表示，新制度讓證監會能及時而有效地監察香港證券市場的運作，有助促進市場廉潔穩健和提升投資者信心。

輝立：或礙交投意欲 惟大勢所趨

輝立證券企業融資副經理陳英傑認為，新制度目的是打擊市場失當問題，主要影響二三線股票，由於涉及客戶個人資料私隱，或多或少影響投資者交易意欲。對券商而言，中介人營運成本會有所增加，惟他相信識別碼制度是大勢所趨，成本問題非主要考慮因素。此外，證監會補充，新制度不會涵蓋首次公開招股（IPO），因IPO只涉及股份認購，不涉及股份買賣；另外，在聯交所碎股或特別買賣單位市場上買賣的碎股同樣豁免，惟受規管中介人可自願附加券商客戶編碼；制度亦只集中於交易層面的活動，未涵蓋持股狀况。