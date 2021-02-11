經濟

上月涉BSD成交僅49宗 見半年低

【明報專訊】樓市氣氛保持，惟上月份新盤成交量回落之餘，涉及辣稅之成交亦大減。稅務局數據顯示，上月份三大辣稅，即包括買家印花稅（BSD）、雙倍印花稅（DSD）及額外印花稅（SSD）成交宗數及所涉稅款均有所回落，其中反映非本港或公司買家的BSD成交跌幅最大，上月僅49宗，比6月份的104宗少52.9%，稅款亦由6月份的1.825億元減少34.2%至1.2億元，宗數為今年1月錄得41宗後的6個月新低，而稅款則是2月錄得7660萬元後的5個月新低。

至於反映投資者入市情况的DSD成交就有342宗，撇除兩宗來自非住宅物業個案，相關住宅成交就有340宗，比6月的440宗少22.7%，所涉稅款（只計及住宅相關個案）則由9.058億元減少6.8%至8.443億元。另外，涉及額印之成交量則保持平穩，上月錄27宗相關成交，按月少1宗，所涉稅款亦由6月的1490萬元減少5.4%至1410萬元。總計上月三大辣稅共涉418宗成交，按月少26.9%，而所涉稅款則達9.796億元，按月減少11.2%，兩項數字均連跌兩個月。

美聯：首7月辣稅宗數按年增逾半

美聯首席分析師劉嘉輝表示，若以首7月計，辣稅宗數高達2895宗（包括BSD、SSD及涉及住宅物業之DSD），按年大升52.8%，其中首7月共2177宗涉及住宅物業之DSD成交按年急升66.7%；同期BSD成交有490宗，按年升25.6%；而額印則錄228宗成交，按年升14.6%。

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