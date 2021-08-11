英基連沽松栢花園3伙套逾2億

土地註冊處顯示，英基上月以7650萬元售出松栢花園1個複式戶連1個車位，以單位實用面積2015方呎計，實呎37,965元。事實上，土地註冊處顯示，英基早於1983年以1000萬元購入松栢花園4個單位連4個車位，今年已先後售出3伙單位及3個車位，共套現逾2.28億元，未計仍持有1個單位及1個車位，帳面已獲利2.18億元。

廖創興家族破頂價購羅便臣花園大廈

不過，市場亦有不少老牌家庭成員入市。土地註冊處資料顯示，樓齡逾60年的西半山羅便臣花園大廈，一個實用面積1578方呎的中層D室，3房套間隔，望香港公園及中環景，上月底以3300萬元易手，實呎20,913元，創屋苑成交價及呎價新高，登記買家為廖創興家族廖烈武太太廖陳嘉綿（LIU CHAN, CARMEN），並以首置名義入市，只須付樓價4.25%印花稅。原業主於2000年750萬元買入，帳面獲利2550萬元或3.4倍。

恆香老餅家董事8000萬入市華景園

另土地註冊處資料又顯示，南區華景園1座中低層B室連兩個車位，實用面積2491方呎，上月以8000萬元售出，實呎32,116元，成交價與2018年同座同面積高一層B單位相同，買家為韓沂彤（HON YI TUNG），與恆香老餅家董事同名，料為同一人。原業主於2009年以4680萬元購入，帳面獲利3320萬元或71%。

其他二手成交方面，中原地產高級分區營業董事伍錦基表示，將軍澳慧安園2座低層H室，實用面積413方呎，2房望開揚景，以705萬元易手，實呎17,070元，為屋苑2房首破700萬元。原業主於2017年以543.8萬元購入，持貨4年帳面獲利161.2萬元，單位升值30%。

Q房網分店聯席營業董事招潔冰透露，小西灣藍灣半島9座極高層G室，實用面積653方呎，4房間隔，望海景，以1393萬元易手，實呎21,332元，呎價創屋苑同類新高。原業主2007年5月412.8萬元購入，帳面獲利980.2萬元或逾兩倍。