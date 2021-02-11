經濟

HOLLYWOOD HILL 一房折實1156萬起

【明報專訊】除Wetland Seasons Bay外，興勝創建（0896）上環荷李活道HOLLYWOOD HILL亦於昨日開價，首張價單涉10伙，1155.52萬元入場，平均實呎31,637元，較同區The Development Studio於2017年以樓花形式推出的28 Aberdeen Street約34,400元低約8%。

已屆現樓的HOLLYWOOD HILL位於上環荷李活道222號，提供48伙「清一色」實用面積400方呎的1房單位，首批10伙定價由1155.52萬至1360萬元，實呎28,888至34,000元。可留意的是，發展商是次只提供一種付款方式（120天即供付款），並無折扣優惠。其中最低售價單位為2樓B室，實用面積400方呎，定價1155.52萬元，實呎28,888元。

興勝創建執行董事周嘉峯表示，項目日後加推單位已預留約5%至10%的加價空間，項目示範單位早前已開放予公眾參觀，最快本周起以先到先得形式發售。利嘉閣按揭為買家提供兩種按揭優惠，分別為「至筍H按」及「大額高成數按揭優惠」。採用前者計劃的買家，最長還款年期為30年，全期利率為（H加1.3厘），鎖息上限為P減2.75厘（P為5.25厘），可獲現金回贈1.4%。採用後者計劃的買家提供最高七成按揭優惠，全期息率低至P減2.5厘（實際按揭低至2.5厘），現金回贈則不少於0.5%。

薈藍周六開售143伙

另宏安地產（1243）青衣薈藍昨加推4號價單，涉及32伙，扣除最高15%優惠後，折實價由446.25萬至499.9萬元，折實實呎約2.14萬至2.46萬元，發展商同時公布銷售安排，明午5時截止登記，周六首輪發售143伙。【相關示範單位介紹刊B7】

芳菲加推3伙周六次輪銷售

另外，協成行何文田勝利道芳菲上月底首輪售出3伙（其中1伙其後撻訂）後，昨公布最新銷售安排，加推3伙，並連同首輪銷售餘貨於本周六作次輪銷售，今次加推3伙，包括1個1房單位及2個2房單位，實用面積286至414方呎，折實765.4萬元至1070萬元，折實實呎24,630至26,762元。發展商同時更新價單，所有單位最高均可借樓價九成一按。

維港滙昨連沽5伙

另一方面，信置（0083）、會德豐、嘉華（0173）等五大發展商合作的西南九龍長沙灣維港滙，昨連沽5伙，其中維港滙II售出2伙同為實用面積1001方呎的2座A室4房1套連工人房單位，成交價2963萬至3083萬元，實呎2.96萬至3.08萬元，而維港滙I則售出3伙。

相關字詞﹕維港滙 芳菲 興勝創建

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