經濟

Wetland Seasons Bay一房折實455萬起 首批折實均呎13698元 明日起收票

【明報專訊】相隔近一年，天水圍區再有大型新盤供應，新地（0016）今年重頭盤Wetland Seasons Bay第1期昨日公布首張價單，提供245伙，折實平均實呎13,698元，不但比同系相鄰的Wetland Seasons Park第1期2019年首批折實均呎11,388元高兩成，亦比去年9月Wetland Seasons Park第3期首批高近6%；1房折實約455萬元入場。項目明日起收票及開放示範單位予公眾參觀，最快下周首輪開售。

明報記者 陳寶恩

樓花期約10個月的Wetland Seasons Bay第1期，首張價單戶型多樣，涵蓋1房至4房間隔，實用面積300至795方呎，其中12伙為前排別墅單位，其餘為分層單位。定價介乎551.59萬至1363.31萬元，實呎15,000至22,129元。發展商提供即供及建築期兩種付款方案，45天即供最高折扣17.5%，而建築期（樓花期長約10個月）最高折扣10%，兩者相差7.5個百分點，比Wetland Seasons Park即供及建期折扣差幅5.5%為高，或吸引部分資金較充裕的買家選用即供付款。

首批245伙逾九成建期付款價低於千萬

首張價單245伙中，建期付款折實價低於1000萬元的單位約有229伙，佔首批單位93%，意味大部分單位均可選用高成數按保計劃。首批入場單位為2B座1樓B6室、實用面積300方呎1房戶，即供折實455.06萬元，折實實呎15,169元。最貴則是別墅WV6 2樓B室及別墅WV7 2樓B室、同屬實用面積773方呎4房戶，折實1124.73萬元，折實實呎14,550元。首批折實實呎則介乎12,375元至18,256元。

建期付款與即供折扣相差7.5個百分點

新地副董事總經理雷霆形容，開價是「左右逢源、增值無限」。他認為項目受惠大灣區經濟活動，去年最後一批單位折實平均實呎約1.4萬元，相信項目有不少升值空間。新地代理總經理胡致遠表示，Wetland Seasons Bay第1期將設網上登記入票，令參觀人士可以減少現場登記手續時間，預計最快下周首輪開售。

7年前每呎樓面地價1822元

資料顯示，Wetland Seasons Bay所在的天水圍第112區地皮，由新地於2014年以約22.2億元投得，以可建樓面約121.9萬方呎計，每方呎樓面地價約1822元。事實上，新地當時同以19.68億元投得的天水圍第115區，地皮可建樓面約104萬方呎，每方呎樓面地價約1893元。現發展成Wetland Seasons Park第1至3期，由2019年底起分批推售，該3期的首張價單折實平均呎價則分別為11,388元、11,368元及12,968元。

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