希慎伙英資IWG 拓大灣區共享工作間

希慎首席營運總監呂幹威表示，是次成立合資企業，表明集團和IWG，對中國及大灣區的發展前景具充分信心。他續指出，IWG建立的辦公空間平台，為世界各地客戶提供靈活辦公空間解決方案，旗下品牌包括雷格斯（Regus）、Spaces 和 Signature，靈活辦公空間模式越來越受傳統企業及初創企業青睞，亦有助降低營運成本。

呂幹威指出，希慎是香港主要發展商和大業主，擁有逾200萬方呎辦公室樓面，旗下超過10%的辦公空間，目前租賃予多家靈活辦公空間營運商，與IWG亦已建立長期合作關係。IWG創始人兼首席執行官Mark Dixon表示，與希慎合作多年，這次交易能夠讓公司迅速擴大規模，滿足整個大灣區的市場需求。

希慎今年5月中標奪得銅鑼灣加路連山道商業地皮後，集團首席財務總監賀樹人曾透露，集團一直積極研究在中國內地和大灣區城市「插旗」，並以發展商業項目為優先考慮。 事實上，希慎過往亦曾與恒隆地產（0101）合作，在上海徐匯區合作發展大型商住項目港匯廣場。