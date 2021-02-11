經濟

香港地產

希慎伙英資IWG 拓大灣區共享工作間

【明報專訊】今年5月與華懋合作、斥資逾197億元投得銅鑼灣加路連山道商業地皮的希慎（0014），進軍大灣區市場。希慎公布，與英國IWG組成合資企業，而上述合資企業將收購及經營IWG在大灣區內32個現有辦公點，未來亦將繼續擴大IWG品牌在大灣區的辦公室業務市場，發展共享工作間。

希慎首席營運總監呂幹威表示，是次成立合資企業，表明集團和IWG，對中國及大灣區的發展前景具充分信心。他續指出，IWG建立的辦公空間平台，為世界各地客戶提供靈活辦公空間解決方案，旗下品牌包括雷格斯（Regus）、Spaces 和 Signature，靈活辦公空間模式越來越受傳統企業及初創企業青睞，亦有助降低營運成本。

呂幹威指出，希慎是香港主要發展商和大業主，擁有逾200萬方呎辦公室樓面，旗下超過10%的辦公空間，目前租賃予多家靈活辦公空間營運商，與IWG亦已建立長期合作關係。IWG創始人兼首席執行官Mark Dixon表示，與希慎合作多年，這次交易能夠讓公司迅速擴大規模，滿足整個大灣區的市場需求。

希慎今年5月中標奪得銅鑼灣加路連山道商業地皮後，集團首席財務總監賀樹人曾透露，集團一直積極研究在中國內地和大灣區城市「插旗」，並以發展商業項目為優先考慮。 事實上，希慎過往亦曾與恒隆地產（0101）合作，在上海徐匯區合作發展大型商住項目港匯廣場。

相關字詞﹕共享工作間 銅鑼灣大地主 英國IWG 希慎 銅鑼灣加路連山道商業地皮

上 / 下一篇新聞

港交所前高層涉貪 偏幫GEM新股 曾獲薦馬會會籍 借妻戶口等收上市顧問915萬
港交所前高層涉貪 偏幫GEM新股 曾獲薦馬會會籍 借妻戶口等收上市顧問915萬
GEM上市毋須聆訊 或成審批架構漏洞
GEM上市毋須聆訊 或成審批架構漏洞
國泰再拖政府息 累欠5.85億元 清還欠款前停派普通股股息
國泰再拖政府息 累欠5.85億元 清還欠款前停派普通股股息
惠州突推樓市新政 兼優化賣地規則
惠州突推樓市新政 兼優化賣地規則
壹傳媒退租將軍澳地 否認違反租約
壹傳媒退租將軍澳地 否認違反租約
內地整頓科技股 網易雲音樂傳押後上市
內地整頓科技股 網易雲音樂傳押後上市
瑞銀狠劈目標價七成 快手逆市挫3％ 指用戶趨勢受壓 直播業務收入轉弱
瑞銀狠劈目標價七成 快手逆市挫3％ 指用戶趨勢受壓 直播業務收入轉弱
央視「不炒芯」評論 芯片股逆市挫
央視「不炒芯」評論 芯片股逆市挫
舜宇7月手機鏡頭出貨跌兩成
舜宇7月手機鏡頭出貨跌兩成
福萊特玻璃中期多賺174%
福萊特玻璃中期多賺174%
港交所傳向微醫查問 要求保證數據合規
港交所傳向微醫查問 要求保證數據合規
中國通脹PPI差距續擴 分析：反映上游成本未傳至下游 幣策料鬆
中國通脹PPI差距續擴 分析：反映上游成本未傳至下游 幣策料鬆
越秀房託中期可分派收入增6.7%
越秀房託中期可分派收入增6.7%
中國鐵塔半年多賺16% 全年盈利增長靠5G建設
中國鐵塔半年多賺16% 全年盈利增長靠5G建設
憂疫情擴散損需求 油價急跌 美元兌歐元見1.1742 創4個月高位
憂疫情擴散損需求 油價急跌 美元兌歐元見1.1742 創4個月高位
疫苗商BioNTech 次季收入增逾126倍
疫苗商BioNTech 次季收入增逾126倍
foodpanda母企入股5％ 戶戶送股價急漲逾一成
foodpanda母企入股5％ 戶戶送股價急漲逾一成
陳茂峰：奧運豈止競技咁簡單
陳茂峰：奧運豈止競技咁簡單
張兆聰：內地疫情應受控 九毛九可吼
張兆聰：內地疫情應受控 九毛九可吼
劉宇亮：港股成「家長指引」 內房有反彈之勢
劉宇亮：港股成「家長指引」 內房有反彈之勢
薛偉傑：空巴接手 準幹線客機A220鹹魚翻生
薛偉傑：空巴接手 準幹線客機A220鹹魚翻生
技術取勝：中聯重科8.5元阻力較大
技術取勝：中聯重科8.5元阻力較大
何民傑：啟德體育園應善用 宜多辦國際體育盛事
何民傑：啟德體育園應善用 宜多辦國際體育盛事
劉思明：殘股反彈撐大市 防守選粵投
劉思明：殘股反彈撐大市 防守選粵投
周顯：波叔晚年狂買物業有「療效」
周顯：波叔晚年狂買物業有「療效」
湯文亮：長貧難顧的變相逐客令
湯文亮：長貧難顧的變相逐客令
高爾夫‧御苑洋房實呎逼3萬雙破頂 3062方呎9000萬沽 新界北地價屢創新高刺激
高爾夫‧御苑洋房實呎逼3萬雙破頂 3062方呎9000萬沽 新界北地價屢創新高刺激
中資近7億購鄧成波家族粉嶺勉勵龍中心
中資近7億購鄧成波家族粉嶺勉勵龍中心
淘大花園2房戶838萬沽 成屋苑新樓王
淘大花園2房戶838萬沽 成屋苑新樓王
3城大內地生租又一居 預付1年租涉30萬
3城大內地生租又一居 預付1年租涉30萬