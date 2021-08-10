經濟

香港地產

3城大內地生租又一居 預付1年租涉30萬

【明報專訊】內地生繼續於暑假期間積極承租單位，鄰近港鐵九龍塘站的又一居亦成為他們租樓新目標。中原地產首席分區營業董事余社朝表示，又一居1座低層C室，實用面積566方呎，望內園景，3房間隔，以2.5萬元租出，實用呎租44.2元，屬市價水平。租客為3名內地女學生，新學年即將升讀香港城市大學，為方便上學，即以先付一年租金方式，租入單位自用。業主1992年以336.5萬元購入單位，租金回報約8.9厘。

內地生1.68萬租南里壹號1房

內地生租樓足跡至鄰近香港大學的西區。利嘉閣地產高級經理雷敏儀表示，堅尼地城南里壹號中低層B室，實用面積約244方呎，1房間隔，望樓景及小量海景，以16,800元租出，實用呎租約69元。原業主2014年9月約523.4萬元購入，租金回報約3.9厘。

內地生「視像睇樓」 1.75萬租南昌一號

疫情下再有內地生透過「視像睇樓」承租本港物業。香港置業分行高級聯席董事張仲賢表示，深水埗南昌一號中層C室，2房間隔，望開揚市景，實用面積366方呎，業主以約1.75萬元放租半個月後，即吸引內地生洽詢，經「視像睇樓」後「零議價」承租，實用呎租約47.8元。業主2016年11月以約599.8萬元購入，租金回報約3.5厘。

凱滙本月18宗租賃 3房3.2萬租出

至於近月入伙新盤中，以信置（0083）、華置（0127）和市建局合作發展觀塘凱滙規模最大，單位數目達1999伙。踏入暑假，上月全月錄破百宗租賃成交，而本月至昨天市場則錄約24宗；而中原數據顯示，該行本月至昨日已錄得18宗租賃成交，其中凱滙1期錄得11宗租賃成交，而2期則錄得7宗；平均呎租達37.3元。本月最大宗租賃位於1期2座中層M室，實用面積880方呎，屬3房套房連工人套房間隔，以月租3.2萬元租出，實用呎租36元。

相關字詞﹕凱滙 南昌一號 南里壹號 又一居 內地生租樓

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