經濟

香港地產

淘大花園2房戶838萬沽 成屋苑新樓王

【明報專訊】二手破頂潮殺入九龍灣老牌上車屋苑九龍灣淘大花園。市場消息指出，淘大花園Q座高層3室，實用面積484方呎，原則1房改為2房戶，以838萬易手，實呎17,314元，成交價創屋苑新高。原業主於2012年以409.8萬元購入上址，帳面獲利428.2萬元或逾1倍。據資料顯示，原紀錄為九龍灣淘大花園R座頂層連天台特色戶，今年3月以832萬元成交，實呎17,014元，故新紀錄較舊紀錄推高6萬元。

長安邨420萬創同類新高

受薈藍高價開售刺激，青衣再錄二手高價成交。市場消息指出，青衣長安邨安湖樓高層16室，實用面積349方呎，以420萬元已補地價沽出，創屋苑同類新高，實呎12034元。原業主2016年以280萬元已補地價購入，持貨5年，帳面獲利140萬元或50%。

藝典居3房778萬破頂

此外，元朗亦有二線屋苑錄破頂成交個案。美聯市務經理林建文表示，元朗藝典居1座中層B室，實用面積約694方呎、3房套間隔，以778萬元易手，實呎11,210元，較上月同類成交紀錄錄約759萬元的高位再推高19萬元或約3%，並創下屋苑成交價新高。原業主2017年6月以約615萬元購入，帳面獲利約163萬元或27%。

逸新銀主盤371萬沽 4年升15%

市區納米樓價格續升。鴻發地產物業營業總經理梁文楓表示，太子基隆街逸新低層E室，實用面積182方呎，開放式間隔，單位早前淪為銀主盤，最新以371萬元易手，實呎20,384元。買家為外區用家，以原業主2017年以323.3萬元買入單位計，4年帳面升約47.7萬元或約15%。

投資客1413萬入市愉景灣3房戶

另市場亦錄港島區投資客入市愉景灣個案。市場消息指，愉景灣4期碧濤軒10座低層A室，實用面積1347方呎，3房間隔，以1413萬元易手，實呎10,490元。據悉，新買家為港島區投資客；原業主於1996年626.7萬元一手購入，持貨25年，帳面獲利786.3萬元或約1.25倍。

樓市雖屢錄破頂成交，但仍有業主因股市波動，為加快售樓步伐以低於市價出售物業。

市場消息指，紅磡海逸豪園第1座低層E室，實用面積540方呎，2房間隔，原業主叫價1020萬元，經議價減70萬元或約6.86%後，以950萬元易手，實呎17,593元，低市價約3%。不過原業主早於2000年11月以280萬元購入，持貨近21年，帳面獲利670萬元或約2.4倍。

相關字詞﹕長安邨 碧濤軒 愉景灣 逸新 海逸豪園 藝典居 淘大花園

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