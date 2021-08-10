中資近7億購鄧成波家族粉嶺勉勵龍中心

7年帳升三成半 呎價4550元

位於粉嶺安樂門街35至37號的勉勵龍中心，地盤面積60,547方呎，分為高低座，低座為一層鐵皮倉，高座為一幢5層高的工廠物業，高低座總樓面約152,762方呎，折合平均呎價約4,550元。

林嘯東：有利工廈政策支持 吸引投資者買入

高力香港資本市場部董事林嘯東表示，今年上半年粉嶺工廈投資活動活躍，工業物業平均呎價升勢凌厲，是次成交足證投資者對香港物業市場前景充滿信心，考慮到政府有關工廈重建的有利政策，包括活化計劃和標準金額措施，這將繼續令工業資產被定位為具吸引力的投資資產類別。

現代健康曾裕 5495萬入市新都會廣場

再有名人趁工商舖市場回升入市。土地註冊處顯示，葵芳新都會廣場第2座高層2B至6號室5個單位，上月以5495.26萬元成交。

買家為德駿置業有限公司（DYNAMIC PROPERTIES LIMITED），公司董事包括曾裕（TSANG, YUE JOYCE）及其子鄺旨呈（KWONG CHI CHING），前者為現代健康科技（0919）主席及創辦人，而鄺旨呈則為樂隊享樂團（3think）的主音，他曾參與《全民造星III》，並參與ViuTV綜藝節目及劇集等。原業主2015年4000萬元買入上述物業，持貨約6年，帳面獲利1495.26萬元或37%。