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高爾夫‧御苑洋房實呎逼3萬雙破頂 3062方呎9000萬沽 新界北地價屢創新高刺激

【明報專訊】政府近月推出多幅新界北住宅官地，均成為各家發展商搶購目標，令區內地價屢創新高（見表），其中鄰近每呎樓面地價逾9200元新界地王的恒地（0012）粉嶺高爾夫．御苑，半年間獲投資者連環掃入29伙，最新再以9000萬元沽出1幢洋房，實呎高見29,393元，無論成交價及呎價均創項目新高紀錄。

明報記者 陳寶恩

成交紀錄冊顯示，高爾夫．御苑B1號洋房，樓高3層，4套房間隔，實用面積3062方呎，連2075方呎花園及639方呎天台，昨日以9000萬元連兩個車位沽出，實呎29,393元，創項目成交價及呎價新高。買家選用988天成交期付款，首5個月共付樓價10%訂金，及後每4個月付1%樓價，至33個月付清餘額。翻查資料，對上最貴洋房為A8號洋房，今年6月以8000萬元沽、實呎26,118元。恒地營業（二）部總經理韓家輝指出，新買家來自九龍，看好北區具發展潛力而入市；全盤2017年3月至今累售412伙，總套現逾51.3億元。

OMA OMA特色戶 實呎2.24萬破頂

各區新盤餘貨均現大額成交。永泰（369）屯門掃管笏OMA OMA，昨以招標形式沽出一伙頂層海景連天台大宅，單位為1A座20樓A室，4房雙套房連工人套房間隔，實用面積1287方呎，成交價2880萬元，實呎22,378元，創項目呎價新高，為1個月內第二度破頂。

新地（0016）南昌站上蓋匯璽III，最新以4079.04萬元招標售出6座36樓A室，實用面積1214方呎4房戶，實呎3.36萬元。同系元朗 Grand YOHO第二期，昨招標連沽2伙、吸金約4965萬元；3座50樓A室，實用1241方呎，連844方呎天台，4房間隔，成交價3141.28萬元，實呎25,312元。另8座32樓F室，實用907方呎4房戶，成交價1823.649萬元、實呎20,106元。

薈藍再加推32伙 折實425萬起

會德豐與信置（0083）等發展的西南九龍長沙灣維港滙I 2座18樓B室，實用面積489方呎2房，成交價1393.2萬元、實呎28,491元。嘉華（0173）大埔白石角嘉熙7座地下及1樓G室，實用面積1205方呎3房，連494方呎花園複式戶，昨以2410萬元連車位經招標沽出，實呎2萬元。

挾入場費不足400萬元作招徠的宏安（1243）青衣薈藍，昨第二度加推，涉32伙，屬實用積203至207方呎開放式戶，維持最高15%折扣，折實均呎22,108元，比首批20,638元高7%。入場單位為3樓A07室，折實價約425.3萬元，實用203方呎，實呎20,951元。薈藍至今已推出3張價單共128伙，佔單位總數320伙的40%。

相關字詞﹕薈藍 維港滙I 匯璽iii 高爾夫．御苑 恒地 粉嶺 古洞

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