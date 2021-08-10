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經濟
2021年8月10日星期二
技術取勝
投資策略
港交所前高層涉貪 偏幫GEM新股 曾獲薦馬會會籍 借妻戶口等收上市顧問915萬
GEM上市毋須聆訊 或成審批架構漏洞
國泰再拖政府息 累欠5.85億元 清還欠款前停派普通股股息
惠州突推樓市新政 兼優化賣地規則
壹傳媒退租將軍澳地 否認違反租約
內地整頓科技股 網易雲音樂傳押後上市
瑞銀狠劈目標價七成 快手逆市挫3％ 指用戶趨勢受壓 直播業務收入轉弱
央視「不炒芯」評論 芯片股逆市挫
舜宇7月手機鏡頭出貨跌兩成
福萊特玻璃中期多賺174%
港交所傳向微醫查問 要求保證數據合規
中國通脹PPI差距續擴 分析：反映上游成本未傳至下游 幣策料鬆
越秀房託中期可分派收入增6.7%
中國鐵塔半年多賺16% 全年盈利增長靠5G建設
憂疫情擴散損需求 油價急跌 美元兌歐元見1.1742 創4個月高位
疫苗商BioNTech 次季收入增逾126倍
foodpanda母企入股5％ 戶戶送股價急漲逾一成
陳茂峰：奧運豈止競技咁簡單
張兆聰：內地疫情應受控 九毛九可吼
劉宇亮：港股成「家長指引」 內房有反彈之勢
薛偉傑：空巴接手 準幹線客機A220鹹魚翻生
技術取勝：中聯重科8.5元阻力較大
何民傑：啟德體育園應善用 宜多辦國際體育盛事
劉思明：殘股反彈撐大市 防守選粵投
周顯：波叔晚年狂買物業有「療效」
湯文亮：長貧難顧的變相逐客令
高爾夫‧御苑洋房實呎逼3萬雙破頂 3062方呎9000萬沽 新界北地價屢創新高刺激
中資近7億購鄧成波家族粉嶺勉勵龍中心
淘大花園2房戶838萬沽 成屋苑新樓王
3城大內地生租又一居 預付1年租涉30萬
希慎伙英資IWG 拓大灣區共享工作間
技術取勝：中聯重科8.5元阻力較大
【明報專訊】郵儲銀行後市上試5.5元（圖）
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