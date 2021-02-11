薛偉傑：空巴接手 準幹線客機A220鹹魚翻生

龐巴迪集團（Bombardier Inc.）曾經被加拿大引以為傲，因為它乃是全球唯一一家同時生產飛機和火車的公司。在高峰期，其子公司龐巴迪宇航（Bombardier Aerospace）以員工人數計，乃是全球第三大的民航機生產商，僅次於美國的波音和歐洲的空中巴士，其專長是生產支線客機（100座位以下的中短程小型客機）。

當時，雄心勃勃的龐巴迪宇航更推出了大型支線客機或稱為準幹線客機的計劃，即是生產100至150座級的C系列客機，填補支線客機和幹線客機（150座位或以上的客機）之間的市場空隙，希望吃掉波音737和空中巴士A320的邊緣市場。

空巴冷手執熱煎堆 5.91億美元從龐巴迪購入

然而，自從計劃啓動之後，龐巴迪宇航卻先後經歷了進度延遲（部分源於供應商問題）、訂單流失、財務狀况惡化、美國封殺等多重打擊。波音和空中巴士兩大民航機巨頭早已建立的穩定格局，也為C系列進入市場製造了重重障礙。

其中，母公司龐巴迪集團財務狀况的惡化，幾乎令C系列客機難產，最終要倚靠該項目總部兼主要組裝製造基地所在的米拉貝爾市所屬的魁北克政府的資金，才勉強支持到向客戶交付C系列客機。

雖然波羅的海航空、瑞士國際航空等首批客戶對C系列客機都表示滿意，也帶來了更多的訂單機會，但龐巴迪宇航並未因此而走出困境。其中一個關鍵原因，就是美國的封殺。

美國設生產線 化解關稅壁壘

原來，在龐巴迪宇航和美國達美航空達成了一筆C系列客機的大訂單之後不久，在波音向美國政府投訴龐巴迪傾銷的情形下，美國政府宣布，將會對進口的C系列客機收取相當於其售價3倍的高關稅。這也成為了C系列「過繼」給空中巴士的導火線。

到了2017年10月16日，幾乎已山窮水盡的龐巴迪集團宣布，以1美元的象徵價格，將C系列客機的50.01%股權轉讓給空中巴士，龐巴迪保留約31%股權，魁北克投資局則持有約19%股權。

2018年7月，空中巴士宣布交易完成，C系列客機更名為空中巴士A220系列，既消除了自己的一個潛在威脅，又以極低成本獲得了一款先進的大型支線客機或準幹線客機，可以向下開拓支線客機市場，可說是一舉兩得。

為了規避美國的高關稅壁壘，空中巴士在美國亞拉巴馬州莫比爾市投資建立了一條新的A220系列生產線，就好像其A320系列在美國設立總裝線般，終於如願以償，取得了達美航空的90架C系列訂單。再加上空中巴士的生產效率和經驗、市場推廣能力都遠勝龐巴迪，A220客機自此漸入佳境。去年2月，龐巴迪向空中巴士出售它剩餘的A220客機項目股權，作價5.91億美元。

去年10月22日，空中巴士向達美航空交付了第一架在美國生產的A220客機。去年12月初，空中巴士宣布，已交付了第100架A220客機。

至今年8月初，空中巴士已接獲超過25家航空公司一共649架訂單，並已經交付了159架，還在廣州市舉行A220的介紹會。

內地航空業人士表示，與150至200座級的波音737、空中巴士A320以及中國的C919相比，100至150座級的A220相對「苗條」，但舒適度並不遜色；而與78至90座級的ARJ21相比，A220更加有座位數目上的優勢。

同時對ARJ21及C919構成競爭

A220的座位以每行2＋3的佈局排列，客艙寬度達到3.28米，通道寬約0.5米。而經濟艙中間座位的寬度更達到0.48米（19吋）。參觀過的人都表示，A220將有限的客艙空間「挖掘到極致」，完全沒有擁擠的感覺。

內地業內人士表示，以A220的座位數目和性能定位，大有同時和ARJ21及C919競爭的條件，在國際航線上可以力壓兩者。

尤其是，A220的滿客航程長達6390公里，比ARJ21的3700公里和C919標準型的4075公里、C919延長型的5555公里都要長。從廣州出發，載滿客貨的A220可以覆蓋內地全境、東南亞、東北亞等航線，最遠甚至可以覆蓋澳洲北部地區。而ARJ21和C919若要飛國際航線，還要取得美國或歐盟的適航證，單靠中國的適航證，基本上機會很微。

由於航空業受新冠疫情影響，遲遲未能完全復蘇，有些業內人士估計，部分航空公司可能會將一部分波音737或空中巴士A320的訂單，改成座位略少、成本較低的A220。而空中巴士早前就宣布，將會擴大A220的產能，由現時的每月5架，提升至2025年的每月14架。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]