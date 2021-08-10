經濟
劉宇亮 股宇有云

投資策略

劉宇亮：港股成「家長指引」 內房有反彈之勢

【明報專訊】近日市場十分關注中央對不同行業的監管措施，香港股市變成「家長指引」類別。即使受惠政策的行業，如環保、電動車和芯片等亦受官媒所影響。例如《人民政協報》文章指「運動式『減碳』需喊停」，稱不能盲目追求減碳，上周創新高的贛鋒鋰業(1772)於本周一下跌了5.6%，比亞迪（1211）跌了4.3%。

新能概念板塊受國策扶持 逢回調可吸

另外受惠國策的芯片板塊，央視財經發文指「缺芯不是炒芯的理由」，指出芯片荒困擾汽車市場多時，多家車企因芯片短缺而停產或減產，但稱芯片價格推高不單是供求關係，更多是部分經銷商惡意漲價，引發市場價格混亂，市場監管總局「該出手時就出手」，周一華虹（1347）跌了5.7%，中芯（981）跌了5%。筆者認為，新能概念板塊只是升勢過急，要降溫，可逢回調吸納，因其始終是政策扶持產業。

調控內房壓力或放緩

周一舊經濟股明顯發力，金融股包括內銀、內險、內券發力，連內房板塊亦活躍起來，多隻內房股反彈5%或以上。近日內地樓市及賣地市場相繼降溫，市場已不再過熱，第二輪集中土拍的城市溢價率出現明顯下降，後市調控壓力有可能放緩。事實上以內房的剛需，是難以出現房價大跌，例如恒大濱河左岸精裝房從減價賣樓，就被舉報存在不正當競爭，可見一斑。目前板塊處於估值和倉位的歷史新低，可能已過分反映利空因素，有機會迎來一波反彈。

太平基業證券基金投資經理

[劉宇亮 股宇有云]

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