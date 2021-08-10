foodpanda母企入股5％ 戶戶送股價急漲逾一成

Delivery Hero的市值遠大於戶戶送，市值約300億歐元（約2742億港元）。Delivery Hero聯合創辦人兼行政總裁Niklas Östberg在Twitter表示，感覺戶戶送的價值被低估，Delivery Hero自4月以來一直在購入戶戶送股票，平均每股購入價為2.7鎊。在歐洲，Delivery Hero並未在戶戶送的英國大本營經營。

美延基建法案討論監管虛幣

此外，美國參議院將價值1萬億美元的基建法案投票推遲至周二，以便有更多時間討論該法案的虛擬貨幣稅收條款修正案。基建法案的虛擬貨幣稅務條款，準備在10年內向虛擬貨幣交易所及經紀商徵收約280億美元稅款，用以資助政府的基建開支，但交易員對修正內容感到樂觀，比特幣昨晚升穿4.6萬美元。

（綜合報道）

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