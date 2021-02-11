疫苗商BioNTech 次季收入增逾126倍

波音領跌 道指早段挫逾百點

BioNTech將今年疫苗銷售額預測上調至159億歐元（約1455億港元），並計劃在癌症領域測試mRNA技術。BioNTech股價早段升一成。

市場憂慮新冠變種病毒蔓延，影響環球經濟前景，拖累油價下滑。道指早段跌逾百點，波音（Boeing，BA）領跌。標普500指數早段偏軟，能源板塊下滑。

彭博的數據顯示，標普500指數已公布業績的成份股當中，85%季度盈利勝預期，但這些股票在公布業績後翌日平均股價僅升0.2%，延續了第一季的類似趨勢。首季標普500指數的成分股公布盈利勝預期後翌日，股價平均跌0.1%。當前美股高位徘徊，道指和標普500指數上周再創新高，面對股市估值偏高、聯儲局準備收緊貨幣政策，以及新冠變種病毒擴散等因素，市場人士對財報反應平淡。部分投資者憂慮，美股在今年上漲18%後面臨回調。

（綜合報道）

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