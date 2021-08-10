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憂疫情擴散損需求 油價急跌 美元兌歐元見1.1742 創4個月高位

【明報專訊】環球疫情擴散恐影響全球原油需求，國際油價在上周大跌後，昨在亞洲交易時段續跌逾4%。布蘭特期油曾跌穿每桶68美元，紐約期油低見每桶65.15美元，是5月以來最低。昨晚午夜前，兩者跌幅收窄至3%左右。此前布蘭特期油價格在上周跌6%，是4個月以來最大單周跌幅。紐約期油在上周更跌近7%，創去年10月以來最大單周跌幅。此外，市場押注聯儲局可能提早「收水」，美元兌歐元昨升至1.1742美元，創4個月高位，也導致以美元計價的油價受壓。

加拿大皇家銀行（RBC）分析師拉姆齊（Gordon Ramsay）表示，隨着變種病毒感染率上升，市場對原油需求潛在減少的擔憂再次浮現。美銀分析師指出，油市面臨的最大挑戰，仍是新冠疫情帶來的不確定因素。美國大型企業已紛紛押後重返辦公室的計劃，亞馬遜、召車軟件供應商Lyft等，將辦公室重啟時間延至明年初。

中國原油進口量 連續4月低於千萬桶

中國亦加強境內的交通限制，部分城市取消航班，並限制了公共交通服務。澳新銀行（ANZ）分析師表示，作為主要的石油消費國，中國的限制措施是影響原油需求前景的主要因素。中國7月原油每日進口量降至971萬桶，連續第4個月低於1000萬桶，較去年6月煉油廠入貨時所創的1294萬桶每日進口量大幅下降。中國7月的出口增長下滑，而進口增長也低於預期，預示中國下半年製造業增長可能放緩。

與此同時，東南亞的製造業基地確診個案飈升。在馬來西亞和泰國，新冠病毒每天的確診人數持續超過2萬，越南的每天確診人數也逼近1萬，令全球製造業供應鏈再趨緊張。

越南大量工廠關閉，疫情嚴重的胡志明市，上月起實施嚴格的防疫措施，對工人的住宿、交通安排、工廠車間的工人密度等均有規定。

越南疫情惡化 大量廠商停產

《金融時報》報道，越南疫情加劇促使Nike及Adidas供應商在內的大量廠商停產。為Nike及Adidas生產鞋子的台灣寶成、韓國Changshin上月也暫停了越南的相關生產。台灣另一家運動鞋製造商豐泰上月也關閉了越南數家工廠。豐泰生產的鞋子，佔Nike年度銷售額約六分之一。

Adidas警告，到今年底供應鏈瓶頸可能導致其銷售額損失高達5億歐元（約46億港元）。越南紡織和服裝協會表示，超過30%的服裝和紡織廠已關閉。該協會稱，業界的工人疫苗接種率仍然很低。越南約9800萬人口當中，只有約1%人口完成接種疫苗。

Adidas警告：損失或達46億

除服裝、鞋履生產受阻，電子產品等行業也遭受重創。三星在越南的智能手機生產受阻，該集團在胡志明市附近的廠房產能只有一半左右。

（綜合報道）

[國際金融]

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