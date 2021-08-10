中國鐵塔半年多賺16% 全年盈利增長靠5G建設

當中，核心業務塔類收入，按年升3.7%至377.22億元，室內分佈式天線系統業務按年升21.3%至20.86億元，跨行業業務按年大增46.6%至18.53億元，能源業務則按年升大升1.8倍至8.84億元。佟吉祿指出，能源業務於上半年已實現扭虧為盈，正探索推動能源子公司「鐵塔能源」的混改計劃，擬引入具有協同效應的戰略投資者。

資本開支跌27% 維持300億元指引

中國鐵塔上半年資本開支按年跌27.6%至103.6億元，佟吉祿表示，期內集團有效管理開支預算，亦會維持全年300億元以內的資本開支指引。

河南水災失數千萬元 預算之內

對於7月出現的河南水災，佟吉祿表示，當地有約2000個站址受到影響，預計損失約幾千萬元，但公司每年都會對自然災害損失作財務預算，認為該次所造成的損失仍在預算之內，不會對下一季業績造成影響。