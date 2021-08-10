經濟

中國鐵塔半年多賺16% 全年盈利增長靠5G建設

【明報專訊】中國鐵塔（0788）昨日公布中期業績，純利受惠5G業務，多賺16.1%至34.57億元（人民幣，下同），收入按年升7.2%至426.73億元。EBITDA升7.2%至311.84億元。執行董事兼董事長佟吉祿表示，上半年已完成25.6萬個5G塔址，預計今年底能完成工信部所定下全年60萬個5G塔址的目標，並料5G建設將是推動全年盈利增長的「最重要因素」。

當中，核心業務塔類收入，按年升3.7%至377.22億元，室內分佈式天線系統業務按年升21.3%至20.86億元，跨行業業務按年大增46.6%至18.53億元，能源業務則按年升大升1.8倍至8.84億元。佟吉祿指出，能源業務於上半年已實現扭虧為盈，正探索推動能源子公司「鐵塔能源」的混改計劃，擬引入具有協同效應的戰略投資者。

資本開支跌27% 維持300億元指引

中國鐵塔上半年資本開支按年跌27.6%至103.6億元，佟吉祿表示，期內集團有效管理開支預算，亦會維持全年300億元以內的資本開支指引。

河南水災失數千萬元 預算之內

對於7月出現的河南水災，佟吉祿表示，當地有約2000個站址受到影響，預計損失約幾千萬元，但公司每年都會對自然災害損失作財務預算，認為該次所造成的損失仍在預算之內，不會對下一季業績造成影響。

相關字詞﹕中國鐵塔

上 / 下一篇新聞

港交所前高層涉貪 偏幫GEM新股 曾獲薦馬會會籍 借妻戶口等收上市顧問915萬
港交所前高層涉貪 偏幫GEM新股 曾獲薦馬會會籍 借妻戶口等收上市顧問915萬
GEM上市毋須聆訊 或成審批架構漏洞
GEM上市毋須聆訊 或成審批架構漏洞
國泰再拖政府息 累欠5.85億元 清還欠款前停派普通股股息
國泰再拖政府息 累欠5.85億元 清還欠款前停派普通股股息
惠州突推樓市新政 兼優化賣地規則
惠州突推樓市新政 兼優化賣地規則
壹傳媒退租將軍澳地 否認違反租約
壹傳媒退租將軍澳地 否認違反租約
內地整頓科技股 網易雲音樂傳押後上市
內地整頓科技股 網易雲音樂傳押後上市
瑞銀狠劈目標價七成 快手逆市挫3％ 指用戶趨勢受壓 直播業務收入轉弱
瑞銀狠劈目標價七成 快手逆市挫3％ 指用戶趨勢受壓 直播業務收入轉弱
央視「不炒芯」評論 芯片股逆市挫
央視「不炒芯」評論 芯片股逆市挫
舜宇7月手機鏡頭出貨跌兩成
舜宇7月手機鏡頭出貨跌兩成
福萊特玻璃中期多賺174%
福萊特玻璃中期多賺174%
港交所傳向微醫查問 要求保證數據合規
港交所傳向微醫查問 要求保證數據合規
中國通脹PPI差距續擴 分析：反映上游成本未傳至下游 幣策料鬆
中國通脹PPI差距續擴 分析：反映上游成本未傳至下游 幣策料鬆
越秀房託中期可分派收入增6.7%
越秀房託中期可分派收入增6.7%
憂疫情擴散損需求 油價急跌 美元兌歐元見1.1742 創4個月高位
憂疫情擴散損需求 油價急跌 美元兌歐元見1.1742 創4個月高位
疫苗商BioNTech 次季收入增逾126倍
疫苗商BioNTech 次季收入增逾126倍
foodpanda母企入股5％ 戶戶送股價急漲逾一成
foodpanda母企入股5％ 戶戶送股價急漲逾一成
陳茂峰：奧運豈止競技咁簡單
陳茂峰：奧運豈止競技咁簡單
張兆聰：內地疫情應受控 九毛九可吼
張兆聰：內地疫情應受控 九毛九可吼
劉宇亮：港股成「家長指引」 內房有反彈之勢
劉宇亮：港股成「家長指引」 內房有反彈之勢
薛偉傑：空巴接手 準幹線客機A220鹹魚翻生
薛偉傑：空巴接手 準幹線客機A220鹹魚翻生
技術取勝：中聯重科8.5元阻力較大
技術取勝：中聯重科8.5元阻力較大
何民傑：啟德體育園應善用 宜多辦國際體育盛事
何民傑：啟德體育園應善用 宜多辦國際體育盛事
劉思明：殘股反彈撐大市 防守選粵投
劉思明：殘股反彈撐大市 防守選粵投
周顯：波叔晚年狂買物業有「療效」
周顯：波叔晚年狂買物業有「療效」
湯文亮：長貧難顧的變相逐客令
湯文亮：長貧難顧的變相逐客令
高爾夫‧御苑洋房實呎逼3萬雙破頂 3062方呎9000萬沽 新界北地價屢創新高刺激
高爾夫‧御苑洋房實呎逼3萬雙破頂 3062方呎9000萬沽 新界北地價屢創新高刺激
中資近7億購鄧成波家族粉嶺勉勵龍中心
中資近7億購鄧成波家族粉嶺勉勵龍中心
淘大花園2房戶838萬沽 成屋苑新樓王
淘大花園2房戶838萬沽 成屋苑新樓王
3城大內地生租又一居 預付1年租涉30萬
3城大內地生租又一居 預付1年租涉30萬
希慎伙英資IWG 拓大灣區共享工作間
希慎伙英資IWG 拓大灣區共享工作間