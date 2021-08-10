中國鐵塔半年多賺16% 全年盈利增長靠5G建設

【明報專訊】中國鐵塔（0788）昨日公布中期業績，純利受惠5G業務，多賺16.1%至34.57億元（人民幣，下同），收入按年升7.2%至426.73億元。EBITDA升7.2%至311.84億元。執行董事兼董事長佟吉祿表示，上半年已完成25.6萬個5G塔址，預計今年底能完成工信部所定下全年60萬個5G塔址的目標，並料5G建設將是推動全年盈利增長的「最重要因素」。
當中，核心業務塔類收入，按年升3.7%至377.22億元，室內分佈式天線系統業務按年升21.3%至20.86億元，跨行業業務按年大增46.6%至18.53億元，能源業務則按年升大升1.8倍至8.84億元。佟吉祿指出，能源業務於上半年已實現扭虧為盈，正探索推動能源子公司「鐵塔能源」的混改計劃，擬引入具有協同效應的戰略投資者。
資本開支跌27% 維持300億元指引
中國鐵塔上半年資本開支按年跌27.6%至103.6億元，佟吉祿表示，期內集團有效管理開支預算，亦會維持全年300億元以內的資本開支指引。
河南水災失數千萬元 預算之內
對於7月出現的河南水災，佟吉祿表示，當地有約2000個站址受到影響，預計損失約幾千萬元，但公司每年都會對自然災害損失作財務預算，認為該次所造成的損失仍在預算之內，不會對下一季業績造成影響。
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