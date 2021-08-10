越秀房託中期可分派收入增6.7%

續租租金有增長 杭州加11%稱冠

越秀房託上半年收入總額按年升6.1%至8.82億元，物業收入淨額按年跌2.3%至6.39億元。整體中期物業整體出租率約為93.2%。截至今年6月底，白馬大廈出租率按年跌7.2個百分點至90.1%；城建大廈、國金中心寫字樓及商場的出租率則按年分別跌1.5、1.1及0.2個百分點。但財富廣場、越秀大廈則分別按年升2及4.1個百分點，令成熟型商場中期出租率僅跌0.5個百分點至94%。

至於貢獻佔集團上半年經營收入達53.1%的廣州國金中心，酒店收入上半年大幅反彈94%，至1.451億元。林德良表示，上半年酒店月均經營收入已回復到逾3000萬元水平，但受廣州疫情復燃影響，5月起跌至200萬至300萬元水平。幸疫情7月已漸受控，加上廣交會今年將改為線上線下舉行，相信有利物業下半年表現。

近年越秀房託主動提前整理債務結構，上半年提前置換一批2021年到期4億美元債券，令整體美元債年利率由2020年底的4.99%，降至2.72%。