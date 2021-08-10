經濟

越秀房託中期可分派收入增6.7%

【明報專訊】越秀房託（0405）公布，中期可供分派收入為3.4億元（人民幣，下同），按年升6.7%，每基金單位的分派為0.1025元，按年升3.5%。越秀房託行政總裁林德良表示，上半年寫字樓續租率不俗，超過70%，續租租金更有增長，當中武漢、杭州及廣州的加幅分別達9.7%、11%及5%。其中廣州白馬大廈全年目標出租率可回升至95%至98%水平。

續租租金有增長 杭州加11%稱冠

越秀房託上半年收入總額按年升6.1%至8.82億元，物業收入淨額按年跌2.3%至6.39億元。整體中期物業整體出租率約為93.2%。截至今年6月底，白馬大廈出租率按年跌7.2個百分點至90.1%；城建大廈、國金中心寫字樓及商場的出租率則按年分別跌1.5、1.1及0.2個百分點。但財富廣場、越秀大廈則分別按年升2及4.1個百分點，令成熟型商場中期出租率僅跌0.5個百分點至94%。

至於貢獻佔集團上半年經營收入達53.1%的廣州國金中心，酒店收入上半年大幅反彈94%，至1.451億元。林德良表示，上半年酒店月均經營收入已回復到逾3000萬元水平，但受廣州疫情復燃影響，5月起跌至200萬至300萬元水平。幸疫情7月已漸受控，加上廣交會今年將改為線上線下舉行，相信有利物業下半年表現。

近年越秀房託主動提前整理債務結構，上半年提前置換一批2021年到期4億美元債券，令整體美元債年利率由2020年底的4.99%，降至2.72%。

相關字詞﹕出租率 林德良 越秀大廈 國金中心 白馬大廈 越秀房託

上 / 下一篇新聞

港交所前高層涉貪 偏幫GEM新股 曾獲薦馬會會籍 借妻戶口等收上市顧問915萬
港交所前高層涉貪 偏幫GEM新股 曾獲薦馬會會籍 借妻戶口等收上市顧問915萬
GEM上市毋須聆訊 或成審批架構漏洞
GEM上市毋須聆訊 或成審批架構漏洞
國泰再拖政府息 累欠5.85億元 清還欠款前停派普通股股息
國泰再拖政府息 累欠5.85億元 清還欠款前停派普通股股息
惠州突推樓市新政 兼優化賣地規則
惠州突推樓市新政 兼優化賣地規則
壹傳媒退租將軍澳地 否認違反租約
壹傳媒退租將軍澳地 否認違反租約
內地整頓科技股 網易雲音樂傳押後上市
內地整頓科技股 網易雲音樂傳押後上市
瑞銀狠劈目標價七成 快手逆市挫3％ 指用戶趨勢受壓 直播業務收入轉弱
瑞銀狠劈目標價七成 快手逆市挫3％ 指用戶趨勢受壓 直播業務收入轉弱
央視「不炒芯」評論 芯片股逆市挫
央視「不炒芯」評論 芯片股逆市挫
舜宇7月手機鏡頭出貨跌兩成
舜宇7月手機鏡頭出貨跌兩成
福萊特玻璃中期多賺174%
福萊特玻璃中期多賺174%
港交所傳向微醫查問 要求保證數據合規
港交所傳向微醫查問 要求保證數據合規
中國通脹PPI差距續擴 分析：反映上游成本未傳至下游 幣策料鬆
中國通脹PPI差距續擴 分析：反映上游成本未傳至下游 幣策料鬆
中國鐵塔半年多賺16% 全年盈利增長靠5G建設
中國鐵塔半年多賺16% 全年盈利增長靠5G建設
憂疫情擴散損需求 油價急跌 美元兌歐元見1.1742 創4個月高位
憂疫情擴散損需求 油價急跌 美元兌歐元見1.1742 創4個月高位
疫苗商BioNTech 次季收入增逾126倍
疫苗商BioNTech 次季收入增逾126倍
foodpanda母企入股5％ 戶戶送股價急漲逾一成
foodpanda母企入股5％ 戶戶送股價急漲逾一成
陳茂峰：奧運豈止競技咁簡單
陳茂峰：奧運豈止競技咁簡單
張兆聰：內地疫情應受控 九毛九可吼
張兆聰：內地疫情應受控 九毛九可吼
劉宇亮：港股成「家長指引」 內房有反彈之勢
劉宇亮：港股成「家長指引」 內房有反彈之勢
薛偉傑：空巴接手 準幹線客機A220鹹魚翻生
薛偉傑：空巴接手 準幹線客機A220鹹魚翻生
技術取勝：中聯重科8.5元阻力較大
技術取勝：中聯重科8.5元阻力較大
何民傑：啟德體育園應善用 宜多辦國際體育盛事
何民傑：啟德體育園應善用 宜多辦國際體育盛事
劉思明：殘股反彈撐大市 防守選粵投
劉思明：殘股反彈撐大市 防守選粵投
周顯：波叔晚年狂買物業有「療效」
周顯：波叔晚年狂買物業有「療效」
湯文亮：長貧難顧的變相逐客令
湯文亮：長貧難顧的變相逐客令
高爾夫‧御苑洋房實呎逼3萬雙破頂 3062方呎9000萬沽 新界北地價屢創新高刺激
高爾夫‧御苑洋房實呎逼3萬雙破頂 3062方呎9000萬沽 新界北地價屢創新高刺激
中資近7億購鄧成波家族粉嶺勉勵龍中心
中資近7億購鄧成波家族粉嶺勉勵龍中心
淘大花園2房戶838萬沽 成屋苑新樓王
淘大花園2房戶838萬沽 成屋苑新樓王
3城大內地生租又一居 預付1年租涉30萬
3城大內地生租又一居 預付1年租涉30萬
希慎伙英資IWG 拓大灣區共享工作間
希慎伙英資IWG 拓大灣區共享工作間