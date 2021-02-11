經濟

中國通脹PPI差距續擴 分析：反映上游成本未傳至下游 幣策料鬆

【明報專訊】國家統計局公布7月物價數據，全國居民消費價格指數（CPI）按年上升1%，高於市場預期的0.8%，增速較6月微降0.1個百分點；按月則上升0.3%，結束連續4個月下跌。另一方面，工業生產者出廠價格指數（PPI）按年增幅續高企於9%，高於市場預期的8.8%，按月亦上升0.5%。今年3月以來，PPI和CPI的差距明顯擴大（見圖），分析認為反映上游生產成本上升未能傳遞到下游企業，貨幣政策或將進一步放鬆。

明報記者 歐陽偉昉

PPI上升主要來自生產商品相關的價格按年上漲12%，較6月升幅擴大0.2個百分點。受高溫天氣影響，動力煤需求旺盛，國際油價亦上升，推升煤炭和石油開採行業價格約45%，鋼材、有色金屬等雖受政策影響按月微跌0.1%至0.2%，不過按年仍升33%和23.5%。生活商品相關的價格只升0.3%，衣着價格按年升0.2%，食品、一般日用品價格持平。

煤油開採價格升45% 豬肉價跌逾四成

撇除食品和能源價格的核心CPI，按年上升1.3%，升幅按月擴大0.4個百分點。豬肉價格按年跌43.5%，影響CPI下跌1.05個百分點，繼續是壓低通脹的主因。其他類別則大多上升，服務價格上升1.6%。人民銀行昨日在第二季貨幣政策執行報告指出，PPI受大宗商品和去年低基數影響，認為是階段性上升，有望在基數消退和全球恢復生產後回落，認為不存在長期通脹或通縮的基礎。

光大證券報告指出，PPI反映生產價格向生活價格傳導不暢順，當前價格上升仍集中在採掘、原材料等上游，將侵蝕製造業企業利潤，惟大宗商品價格5月起已自高位明顯回調，國際油價也在近期下跌，PPI應難出現趨勢性上升。

浙商證券亦認為，PPI和CPI差距再次擴大，中下游企業經營壓力較大，預期貨幣政策將進一步放鬆，或通過再次降準或定向降息進行。核心CPI重回上升趨勢，旅遊等實體消費增加，惟7月底的新一輪疫情或對核心CPI回復有一定影響，預料PPI和CPI差距需至第四季才能收窄。

此外，高盛發表報告，指近期內地疫情在多地擴散影響，政府開始實施控制措施，全國經濟數據開始放緩，因此將第三季經濟增長下調3.5個百分點至2.3%，全年增長輕微下調0.3個百分點至8.3%。該行預期政府需約一個月控制疫情，不利服務業，但認為對製造業影響較小，在解封後的第四季經濟會有反彈。

相關字詞﹕中國經濟 通脹 經濟增長 貨幣政策

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