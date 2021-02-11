福萊特玻璃中期多賺174%

稱考慮資金需求 不派中期息

集團2021年中期EBITDA（除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利）為16.947億元，按年升1.1倍，EBITDA利潤率為42.07%，按年升9.84個百分點。

福萊特玻璃中期的營業收入40.28億元，按年升61.37%，當中主產品光伏玻璃的中期收入為33.25億元，按年升56.2%，佔總收入的82.54%，毛利率按年升10.24個百分點至50.29%；集團指受益於產能擴張和雙玻需求增加，主要產品光伏玻璃銷售量按年增加，以及儘管2021年第二季度光伏玻璃價格有所下降，但平均價格高於去年同期。

其他產品中，工程玻璃收入為3.04億元，按年升65.4%，佔總收入的7.55%，毛利率按年升13.2個百分點至32.33%；浮法玻璃及家居玻璃收入分別為1.8億元及1.78億元，按年升38.87倍及42.6%，分別佔總收入的4.47%及4.43%，浮法玻璃及家居玻璃毛利率分別為41.65%及35.31%，分別按年升34.27及12.88個百分點。