央視「不炒芯」評論 芯片股逆市挫

維他奶盈警瀉一成

恒指昨開市失守26,000點，曾低見25,920點，其後回升，收報26,283點，成交金額1475億元。國指升0.44%，恒生科技指數跌0.48%。捲入高層涉性侵事件的阿里巴巴，其港股收市跌2.84%，報188.7元。

《華爾街日報》引消息報道，美團（3690）將被監管機構以涉及實施「二選一」等壟斷行為，罰款10億美元，市場憧憬罰則快將落實，股價升逾3%。美國國債孳息率上周五回升，利好匯控（0005）昨早段升逾3%，收市僅升1.39%，內銀股做好，郵儲行（1658）升逾4%。恒大系反彈，恒大物業（6666）飈9.67%，中國恒大（3333）升5.19%。發盈警的維他奶（0345）瀉一成，報19.28元。

北水連續兩日淨流入

北水昨錄淨流入逾34億元，連續第兩日淨流入，騰訊（0700）獲淨買入逾41億元。彭博社報道，有內地明星基金經理有意增加港股投資，最近尋求投資者同意，將買入港股的資金佔所有股票資金的佔比，提高至五成。上證綜指、深證成指、滬深300昨低開高收，上證綜指曾見3502點，收報3494點，升1.05%。