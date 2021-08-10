經濟

央視「不炒芯」評論 芯片股逆市挫

【明報專訊】內地昨早9時許公布7月份居民消費價格、工業生產者出廠價格按年數據前後，恒指跟隨內地A股止跌回升，早段最多升347點，收市僅升104點或0.4%，連續第6天守住26,000點。央視財經日前發評論稱「缺芯」不是「炒芯」的理由，半導體股昨普遍下跌（見表），華虹半導體（1347）跌逾5%。昨晚10時，恒指即月夜期26,293點，高水10點；被官媒《人民日報》旗下「踏浪青年」發文稱「不要妄想大而不倒」的阿里巴巴（9988）繼昨港股跌2.84%後，美股（美：BABA）昨晚未止跌，折合約188.285元，較港股收市價再跌0.22%。

維他奶盈警瀉一成

恒指昨開市失守26,000點，曾低見25,920點，其後回升，收報26,283點，成交金額1475億元。國指升0.44%，恒生科技指數跌0.48%。捲入高層涉性侵事件的阿里巴巴，其港股收市跌2.84%，報188.7元。

《華爾街日報》引消息報道，美團（3690）將被監管機構以涉及實施「二選一」等壟斷行為，罰款10億美元，市場憧憬罰則快將落實，股價升逾3%。美國國債孳息率上周五回升，利好匯控（0005）昨早段升逾3%，收市僅升1.39%，內銀股做好，郵儲行（1658）升逾4%。恒大系反彈，恒大物業（6666）飈9.67%，中國恒大（3333）升5.19%。發盈警的維他奶（0345）瀉一成，報19.28元。

北水連續兩日淨流入

北水昨錄淨流入逾34億元，連續第兩日淨流入，騰訊（0700）獲淨買入逾41億元。彭博社報道，有內地明星基金經理有意增加港股投資，最近尋求投資者同意，將買入港股的資金佔所有股票資金的佔比，提高至五成。上證綜指、深證成指、滬深300昨低開高收，上證綜指曾見3502點，收報3494點，升1.05%。

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