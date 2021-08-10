經濟

瑞銀狠劈目標價七成 快手逆市挫3％ 指用戶趨勢受壓 直播業務收入轉弱

【明報專訊】內地監管風暴未有停息迹象，官媒早前連環炮轟多個行業，包括上周批評網絡視頻行業亂象。備受牽連的短片平台快手（1024），上周五（6日）再遭瑞銀以業務前景轉趨負面為由，將目標價「狠劈」七成至115元，即使其他中資科技股回升，集團股價昨日卻未止跌，全日跌近3%至82.5元，再創上市新低。

明報記者 周綺琪

快手自今年2月上市（招股價115元）、股價曾升至415元高位後，連月反覆向下，加上早前遭官媒批評相關視頻業務「低俗」，以至近日接連遭受大行削減目標價，集團股價昨收跌2.8%，至上市新低價82.5元，過去一周急挫25%（見圖）。

過去一周股價急挫25%

瑞銀報告預期，快手短期用戶趨勢受壓、直播業務收入轉弱、電商業務變現減慢，加上營運成本提高，故將集團目標價由400元，大幅削減71%至115元，但則維持「買入」評級。報告又表示，內地監管機構近期對網上遊戲等線上娛樂轉趨負面，加上當局持續關注個人數據等問題；該行相信，一旦有新監管措施出爐，或對快手直播及廣告業務帶來風險。

憂新監管措施出爐 損直播廣告業務

不過，瑞銀認為快手業務內容具差異性，以及社交業務表現較強，將有助維持用戶參與度，加上集團有意發展海外市場，或成下半年業務表現上行的潛在機會，故對集團廣告及電商發展潛力仍然保持正面。該行續料，集團今年全年每日活躍用戶數字將可按年升14.7%，錄3.03億人次，而次季則按季跌1%。

至於毛利率方面，瑞銀估計快手第二季毛利率將可由首季的41%，升至43%；惟隨着海外市場發展帶動相關營銷開支增加，該行料集團今年全年淨虧損或會擴大。

多家大行先後削快手目標價

事實上，多家大行於上月起已先後調低快手目標價，其中摩根士丹利早於上月已「早著先機」，並在半個月內連削兩次。包括7月初發表報告，指集團市佔率未及對手抖音，因而將集團由300元大減56%至130元，下調評級至「減持」；該行隨後於7月中再踩一腳，指預計集團或到2025年才有望轉虧為盈，進一步將其目標價由130元下調至120元。此外，招銀國際上月底亦將快手目標價，由382元減至145元，下調幅度達62%；另海通國際於上周則由276元削至125元，下調幅度亦見55%。

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