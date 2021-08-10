經濟

惠州突推樓市新政 兼優化賣地規則

【明報專訊】以往一直未有嚴格執行樓市限購限售的廣東惠州，由於毗鄰深圳近年成為炒樓客熱點。惠州市住建局網站昨日凌晨發布《關於進一步促進我市房地產市場平穩健康發展的通知》，指會嚴格執行新購住房3年限售政策，「重點片區」暫停向區域內擁有一套及以上住房的非本市戶籍居民出售新建商品住房，堅決遏制投機炒房。

外籍戶口於重點區域限購一戶

所謂重點片區是指大亞灣經濟技術開發區及惠陽區。惠州市住建局今後將根據市場變化情况，及時調整重點片區的範圍。根據通知，在今年8月9日零時的死線前，重點片區內非惠州市戶籍居民購買新建商品住房未進行合同網簽，但可提供訂金或首付款電子進帳單原件（現金形式支付除外）或稅務部門出示的完稅證明的，不在限制範圍內。

此前，在大灣區中11個城市中，不計港澳，只有肇慶和惠州兩個城市未有推出限購限售政策。惠州市住建局又指出，會進一步完善商品住房銷售政策，嚴格審查購房資金來源，嚴防居民挪用消費貸款、個人經營性貸款等買樓，禁止非銀行金融機構向個人提供購房貸款。

大灣區剩肇慶未推樓控政策

同時，惠州市將優化土地競拍規則，實行「限房價、限地價、競配建、競品質」等出讓方式，合理定出地皮住宅銷售限價。

此外，當局指會嚴格房地產開發資金監管。加強購地資金來源審查，嚴格落實購地使用自有資金規定。對超出「三道紅線」，存在重大失信行為的房地產開發企業，不得參與該市土地招拍掛。加強預售資金監管，房地產開發企業嚴格按照有關規定足額繳存和支取預售資金等。

相關字詞﹕限價 三道紅線 惠州 大灣區 限售 限購令 惠陽區 大亞灣

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