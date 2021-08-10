惠州突推樓市新政 兼優化賣地規則

外籍戶口於重點區域限購一戶

所謂重點片區是指大亞灣經濟技術開發區及惠陽區。惠州市住建局今後將根據市場變化情况，及時調整重點片區的範圍。根據通知，在今年8月9日零時的死線前，重點片區內非惠州市戶籍居民購買新建商品住房未進行合同網簽，但可提供訂金或首付款電子進帳單原件（現金形式支付除外）或稅務部門出示的完稅證明的，不在限制範圍內。

此前，在大灣區中11個城市中，不計港澳，只有肇慶和惠州兩個城市未有推出限購限售政策。惠州市住建局又指出，會進一步完善商品住房銷售政策，嚴格審查購房資金來源，嚴防居民挪用消費貸款、個人經營性貸款等買樓，禁止非銀行金融機構向個人提供購房貸款。

大灣區剩肇慶未推樓控政策

同時，惠州市將優化土地競拍規則，實行「限房價、限地價、競配建、競品質」等出讓方式，合理定出地皮住宅銷售限價。

此外，當局指會嚴格房地產開發資金監管。加強購地資金來源審查，嚴格落實購地使用自有資金規定。對超出「三道紅線」，存在重大失信行為的房地產開發企業，不得參與該市土地招拍掛。加強預售資金監管，房地產開發企業嚴格按照有關規定足額繳存和支取預售資金等。