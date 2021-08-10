經濟

國泰再拖政府息 累欠5.85億元 清還欠款前停派普通股股息

【明報專訊】繼今年2月公布延遲派付第一期政府債息後，國泰（0293）昨日宣布，董事會已議決，決定延遲派付原定於本周四（12日）到期應支付的第二期政府債息，兩次合共拖欠債息約5.85億元。國泰亦於公告上表示，任何延遲派付的優先股股息，將累計並構成「股息欠款」，而在欠款完全支付之前不會派發普通股股息或回購普通股。

國泰昨日股價收報6.3元，全日升1.6％，成交額3090萬元。去年6月國泰獲港府注資「救亡」，當中包括政府斥資195億元認購國泰1.95億股優先股。據雙方訂立的條款，優先股的股息將逐年遞增，首3年年利率3厘；第4年年利率5厘；第5年增至7厘，5年後仍未贖回年利率達9厘，股息需每半年支付一次。若以此推算，國泰今次拖欠的優先股股息約2.925億元。

不可贖回任何債務

據條款顯示，國泰董事會亦可出於「任何原因」，選擇全部或部分推遲原定在股息支付日期應支付的股息，任何延遲派付的優先股股息將累計並構成「股息欠款」。一旦國泰未支付或延期支付股息，集團不可以現金或其他方式分派股息，亦不可贖回、回購任何初級債務或評級債務。優先股在股東大會沒有投票權，除非是討論國泰清盤或更改優先股權利。

相關字詞﹕國泰

上 / 下一篇新聞

港交所前高層涉貪 偏幫GEM新股 曾獲薦馬會會籍 借妻戶口等收上市顧問915萬
港交所前高層涉貪 偏幫GEM新股 曾獲薦馬會會籍 借妻戶口等收上市顧問915萬
GEM上市毋須聆訊 或成審批架構漏洞
GEM上市毋須聆訊 或成審批架構漏洞
惠州突推樓市新政 兼優化賣地規則
惠州突推樓市新政 兼優化賣地規則
壹傳媒退租將軍澳地 否認違反租約
壹傳媒退租將軍澳地 否認違反租約
內地整頓科技股 網易雲音樂傳押後上市
內地整頓科技股 網易雲音樂傳押後上市
瑞銀狠劈目標價七成 快手逆市挫3％ 指用戶趨勢受壓 直播業務收入轉弱
瑞銀狠劈目標價七成 快手逆市挫3％ 指用戶趨勢受壓 直播業務收入轉弱
央視「不炒芯」評論 芯片股逆市挫
央視「不炒芯」評論 芯片股逆市挫
舜宇7月手機鏡頭出貨跌兩成
舜宇7月手機鏡頭出貨跌兩成
福萊特玻璃中期多賺174%
福萊特玻璃中期多賺174%
港交所傳向微醫查問 要求保證數據合規
港交所傳向微醫查問 要求保證數據合規
中國通脹PPI差距續擴 分析：反映上游成本未傳至下游 幣策料鬆
中國通脹PPI差距續擴 分析：反映上游成本未傳至下游 幣策料鬆
越秀房託中期可分派收入增6.7%
越秀房託中期可分派收入增6.7%
中國鐵塔半年多賺16% 全年盈利增長靠5G建設
中國鐵塔半年多賺16% 全年盈利增長靠5G建設
憂疫情擴散損需求 油價急跌 美元兌歐元見1.1742 創4個月高位
憂疫情擴散損需求 油價急跌 美元兌歐元見1.1742 創4個月高位
疫苗商BioNTech 次季收入增逾126倍
疫苗商BioNTech 次季收入增逾126倍
foodpanda母企入股5％ 戶戶送股價急漲逾一成
foodpanda母企入股5％ 戶戶送股價急漲逾一成
陳茂峰：奧運豈止競技咁簡單
陳茂峰：奧運豈止競技咁簡單
張兆聰：內地疫情應受控 九毛九可吼
張兆聰：內地疫情應受控 九毛九可吼
劉宇亮：港股成「家長指引」 內房有反彈之勢
劉宇亮：港股成「家長指引」 內房有反彈之勢
薛偉傑：空巴接手 準幹線客機A220鹹魚翻生
薛偉傑：空巴接手 準幹線客機A220鹹魚翻生
技術取勝：中聯重科8.5元阻力較大
技術取勝：中聯重科8.5元阻力較大
何民傑：啟德體育園應善用 宜多辦國際體育盛事
何民傑：啟德體育園應善用 宜多辦國際體育盛事
劉思明：殘股反彈撐大市 防守選粵投
劉思明：殘股反彈撐大市 防守選粵投
周顯：波叔晚年狂買物業有「療效」
周顯：波叔晚年狂買物業有「療效」
湯文亮：長貧難顧的變相逐客令
湯文亮：長貧難顧的變相逐客令
高爾夫‧御苑洋房實呎逼3萬雙破頂 3062方呎9000萬沽 新界北地價屢創新高刺激
高爾夫‧御苑洋房實呎逼3萬雙破頂 3062方呎9000萬沽 新界北地價屢創新高刺激
中資近7億購鄧成波家族粉嶺勉勵龍中心
中資近7億購鄧成波家族粉嶺勉勵龍中心
淘大花園2房戶838萬沽 成屋苑新樓王
淘大花園2房戶838萬沽 成屋苑新樓王
3城大內地生租又一居 預付1年租涉30萬
3城大內地生租又一居 預付1年租涉30萬
希慎伙英資IWG 拓大灣區共享工作間
希慎伙英資IWG 拓大灣區共享工作間