國泰再拖政府息 累欠5.85億元 清還欠款前停派普通股股息

國泰昨日股價收報6.3元，全日升1.6％，成交額3090萬元。去年6月國泰獲港府注資「救亡」，當中包括政府斥資195億元認購國泰1.95億股優先股。據雙方訂立的條款，優先股的股息將逐年遞增，首3年年利率3厘；第4年年利率5厘；第5年增至7厘，5年後仍未贖回年利率達9厘，股息需每半年支付一次。若以此推算，國泰今次拖欠的優先股股息約2.925億元。

不可贖回任何債務

據條款顯示，國泰董事會亦可出於「任何原因」，選擇全部或部分推遲原定在股息支付日期應支付的股息，任何延遲派付的優先股股息將累計並構成「股息欠款」。一旦國泰未支付或延期支付股息，集團不可以現金或其他方式分派股息，亦不可贖回、回購任何初級債務或評級債務。優先股在股東大會沒有投票權，除非是討論國泰清盤或更改優先股權利。