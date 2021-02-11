GEM上市毋須聆訊 或成審批架構漏洞

是次貪污案涉及12家上市公司，其中有10家都在GEM新股上市。根據現行架構，香港新股在主板上市的審批流程，需要向上市部提交上市申請，經過上市部審閱後，最終通過上市委員會聆訊，才能正式招股及掛牌上市。而在GEM上市的新股基本上程序相同，當中最主要的分別，是GEM毋須接受上市委員會聆訊（見圖），審批程序的簡化，或成為審批架構上的漏洞。

港交所新設「上市營運管治委員會」增監管

據資料顯示，今年6月港交所宣布成立「上市營運管治委員會」，欲加強對上市部監管。管治委員會負責審視由上市部提交的營運報告，涵蓋監管、營運活動等不同範疇，當中可就上市部結構變更、上市主管的任免提供意見，並會就上市部員工操守收取報告，適當地就應採取的行動向董事會提供意見。

信永中和香港管理合伙人盧華基認為，港交所針對貪污案作出行動，相信管治委員會可阻止同類型事件。不過，他建議港交所亦要定期檢討審批架構，包括諮詢業界意見或參考歐美監管機構的相關做法，以完善審批架構，更有效地保障公眾利益。

再追溯至更早之前，證監會與港交所早在2016年曾推出諮詢，建議改革上市委員會架構，設立兩個新的委員會，加強對新股上市的審批，其中一個重點是在上市委員會加入更多證監會參與，令證監的角色變得更為主動，惟改革最終在市場激烈反對下未有落實。證監會其後改為採用另一種方式、較為主動的前置式監管方針，港交所承諾檢討，並於其後成立管治委員會。