港交所前高層涉貪 偏幫GEM新股 曾獲薦馬會會籍 借妻戶口等收上市顧問915萬

明報記者 陳偉燊、葉翠

控方昨日除原有指控兩人捲入貪污賄賂及公職人員行為失當等共兩項罪名之外，亦修改控罪，就楊金隆申請馬會會籍時，林楚華涉向公職人員提供優待並提供915萬元報酬，致楊作為或不作為，於處理新股上市申請獲優待。楊、林兩人均否認指控，案件將押後至下周一（16日）再訊。

兩人否認指控 下周一再審

代表控方的高級檢控官林曉敏昨日指出，據廉署調查顯示，楊金隆在2016年申請馬會會籍，獲林楚華寫撰文推薦，稱二人已認識10年；而由2017年6月20日至2019年3月28日期間，林楚華簽發7張共915萬元支票，其中815萬元存入楊金隆妻郝媛媛銀行戶口，其餘則存入楊與太太的聯名戶口。案中被指期間由林楚華策劃、經楊金隆處理及審查的12項新股上市個案（見附表），絕大部分屬GEM上市公司，毋須經由上市委員會審批上市，惟楊金隆未有向港交所申報利益衝突，如常處理個案。

案情指出，郝媛媛自2017年6月27日至2019年3月29日，將從林楚華收取的815萬元認購5隻基金。楊則在2018年9月6日從夫婦兩人的聯名戶口轉帳23.7萬元清繳卡數，另在同年10月11日轉帳1萬元到個人戶口。

內部調查發現 電話電郵日日清

直至2019年2月，港交所收到匿名投訴，集團總法律顧問馬穎欣（Ferheen Mahomed）緊接參與內部調查時發現，楊每日清除其電話及電郵訊息，亦沒有按要求提供個人財務紀錄供審查。時任楊金隆上司戴林瀚（David Graham）給予楊辭職的選項，楊最終在2019年5月9日離職。

2019年6月廉署拘捕兩人

控方稱，案中楊金隆獲林楚華的申請馬會會籍推薦信，換取楊金隆對由林籌劃的上市申請有優待傾向。林楚華本人從已獲批上市的良斯集團（1683）（現稱曠逸國際）、國茂（8428）、Cool Link（8491）等上市公司，獲配售股份後出售獲利約101.14萬元，並於2017年12月下旬至翌年11月下旬，從申酉控股（8377）主席黄國偉及基石控股（1592）主席雷雨潤分別收款500萬及100萬元。

廉署更曾於2019年3月13日至5月22日對楊、林兩人監視，發現兩人曾經會面4次，楊金隆更曾經自林楚華方面接收文件或物品。兩人最終於2019年6月23日及25日被廉政公署拘捕，並在被警誡下保持緘默。