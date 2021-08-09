挑選受惠經濟復蘇高息股

撰文 李凱茵

股息是很多退休人士的收入來源。2020年的疫情導致全球經濟大倒退，不少企業因而減少，甚至停止派息，嚴重影響「食息一族」的生活預算。相對投資於單一的股份，高息股ETF在經濟衰退時期可減輕類似情况的影響。ETF是根據追蹤的股市指數去持有一籃子標的股票，具有分散風險的功效，即使持股中有少數企業改變派息政策，利息收入都不致於「由有變無」。

ETF追蹤籃子股票 派息較穩定

香港上市的ETF中，標榜投資於高息股的包括有平安香港高息股（3070）及GX恒生高股息率（3110），兩隻ETF現價股息率分別有4.1厘及接近5.3厘。此外，另一隻派息表現同樣令人欣喜的有華夏香港銀行股（3143），股息率同樣超過5厘。最為港人熟悉的盈富基金（2800），派息接近3厘。

選擇ETF時，不妨多留意其派息紀錄是否平穩，以作參考，例如去年經濟最低迷的時期，派息受到多大影響。另外， ETF追蹤的指數及持股種類都必需加以研究，因為會直接影響基金的資本增值能力。

溫傑表示，ETF確能分散風險，但資本增值的能力，就要視乎該ETF投資標的屬哪類股份。如屬一個行業板塊，例如上述的華夏香港股行股或三星亞太高息房地產信託（新西蘭除外）ETF（3187），那就要整個板塊的股份有表現，才能帶動基金單位價格上升，否則資本增值能力會較弱。至於追蹤多個不同行業股份的ETF，其弱點就是投資的行業過於分散，只要其中一、兩個行業表現差勁，基金單位價格就會波動，平安香港高息及GX恒生高股息率兩隻ETF近期都出現這個情况。

溫傑：匯控非收息心水股份

香港疫情控制情况理想，各行各業逐步恢復過來。身處後疫情時代的香港，投資者可考慮調整投資組合，為退休計劃爭取更大的回報。

溫傑建議，投資者可把高息ETF作為投資組合中的利息收入基底，再因應能力及投資目標，把部分資金調撥到個別高息股份之上，收息的同時再尋求更高的資本增值。

隨着經濟從谷底回升，很多企業都重整派息政策。曾經因停止派息而教香港股民跌滿了一地眼鏡碎的匯控（0005），也早已回復了派息，只是目前尚未回復以往的每季派息及穩定派息額。

溫傑表示匯控確實並非他的心水股份。首先是因為其派息總額跟過往每年穩定派發的0.51美元仍有距離。即使如市場預期般全年派息可以達到0.2至0.3美元，股息率也不足4厘，銀行股板塊中不算吸引。再者，近日美國債券孳息急跌，對匯控的利息收入會構成壓力。

內銀息高 少受美債息影響

若以銀行股來說，溫傑認為內銀股較為可取，除了高達7至8厘的股息率吸引之外，也因為其業務相對地跟美國債券孳息相關性較低。觀乎近日不少中資概念的板塊都受到中央政府的政策調控衝擊，溫傑認為內銀板塊面對的政策調整風險較低。相對地，投資者應要注意一旦經濟下滑，這個板塊將會有讓利風險，包括被迫向中小微企貸款、減收利息，以及央行減息等等，但這些都屬可控的風險。

至於其他板塊，溫傑認為電訊股板塊可吼，其中又以中移動（0941）表現較好，「公司業務穩定，現金流強，現價股息率超過6厘，47至48元的水平值得考慮。」

另外，同樣以派息作招徠的REITs也是溫傑看好的板塊。以息率計，置富（0778）及冠君（2778）均超過5厘；業務方面，估計租務收入可以受惠香港經濟的後疫症時期復蘇，以及近期5000元消費券帶動的購物熱潮。

[退休綢繆]