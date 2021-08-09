溱柏均呎逼1.5萬 本月勢破頂

明報記者 歐陽慧恩

中原分區營業經理溫旭銘表示，溱柏9座中高層H室，實用272方呎，屬開放式單位，以453萬元沽出，實呎16654元，資料顯示，原業主2016年以約345萬元購入，帳面獲利約108萬元或約31%。溫氏指出，屋苑樓齡較新，並設有開放式等細單位，預料將繼續受區內上車客追捧。

富榮未補價實呎14135元雙破頂

另外，一直屢誕居屋王的旺角富榮花園，近月亦錄新高價成交。房委會資料顯示，屋苑5座中層A室，實用592方呎，屬3房戶，上月以836.8萬元（未補地價）售出，實呎14135元，成交價及呎價均創屋苑新高。原業主1998年以約226萬元向房委會未補價購入，持貨23年，帳面獲利610.8萬元，賺幅約2.7倍。

匡湖居洋房3100萬沽 實呎逼3萬破頂

西貢低密度住宅屋苑亦錄新高價成交。中原地產分行經理李克崢表示，西貢匡湖居1期單號屋，實用1048方呎，3房連工人房間隔，連約18呎船位、789呎大花園、天台及雙車位車庫，以3100萬元成交，實呎29580元，創下屋苑呎價新高，打破2019年以約29370元所創下屋苑呎價紀錄。原業主2004年以895萬元購入，帳面獲利約2205萬元或逾2.4倍。

懋德航運6800萬沽西半山康苑

豪宅市場方面，土地註冊處顯示，懋德航運主席鄭承忠等人以高亞地產有限公司名義持有的西半山康苑高層E室，實用面積2873方呎，上月以6800萬元連兩個車位成交，實呎23,669元。另以400萬元售出另外兩車位予同一買家（即一單位連四車位），共涉7200萬元。翻查資料後，發現該公司於去年底亦以6500萬元售出同廈同面積低一層單位，連兩個車位；兩宗個案合共涉及1.37億元。

另外，市場人士指出，鄰近港鐵柯士甸站御金‧國峯，一個5座頂層複式戶，實用1107方呎，3房間隔，連435方呎天台，以約2860萬元「賣殼」(即公司轉讓形式)沽出，實呎25836元。

原業主2018年因高鐵通車效應購入上址，當時以3438萬元公司轉讓形式入市，現帳面蝕約578萬元，連使費計料實蝕超過600萬元或17%。

[二手放大鏡]