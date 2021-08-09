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維港1號享九龍灣海景

【明報專訊】承載香港數代人回憶的啟德機場，今年有首個跑道區全新住宅項目登場；中海外（0688）發展的維港1號，位於啟德跑道區中段，以享九龍灣一帶海景作樓盤賣點，由於戶型多元化，發展商亦精心設計多個示範單位，其中主打的2房單位採溫馨風格，銳意攻家庭客市場。

明報記者 歐陽慧恩

攝影 劉焌陶、鍾林枝

維港1號提供1059伙，樓花期長約20個月，7月開售至今已累積售出逾500伙，估計套現約58億元。

項目提供的戶型涵蓋1房至4房，其中2房單位佔553個，佔整體單位52%，至於3房及3房連儲物室單位，共有244伙，可見屋苑視家庭客為主力客源，因此發展商亦提供一對的2房及3房連裝修及交樓標準示範單位予公眾參觀。

主打兩房戶 佔逾半單位

維港1號以2B座28樓J室為藍本的兩房示範單位，實用面積451方呎，採開放式廚房設計，客飯廳以木紋飾板鋪砌牆身，再配搭電視後的大理石紋飾牆，顯出和諧型格，另配以淡黃光線，勾畫出家居溫馨感。廳中擺放4人餐枱及梳化，讓買家可預計到實際入住後家具擺位空間。睡房方面，兒童房用色繽紛，主人房則以端莊為主。單位間隔上未有大改動，發展商所提供的原裝廚櫃為圓角設計，並附送一系列廚房電器。

露台與工作平台合併達38方呎

值得一提的是，單位的露台由與工作平台合併，面積達38方呎，足可擺放小型家具，為市場上近年少見的大面積露台。3房單位方面，發展商以2A座28樓H室為藍本，展出一個原間隔為3房1套連儲物室的示範單位，實用面積774方呎。設計上，示範單位的儲物室和大廳打通，廚房牆身亦採用玻璃作間隔，加強空間感，加上善用石紋大餐枱、地磚及牆身飾板，增添單位豪宅氣派。睡房方面，其中一間睡房和主人房打通，打造出一個大睡房，主人房套廁則改成酒店格局，以搶眼的大理石紋牆身吸引買家眼球。

望內園單位享會所泳池景

雖然屋苑以跑道區海景為賣點，但部分單位則未能享有海景，發展商因此特意將屋苑的會所泳池安排於內園方向，讓住戶可欣賞長達50米的泳池景，而會所亦同時設有健身室和兒童遊樂室等設備，為住戶提供足夠的康樂設施。

屋苑位置上較接近啟德橋，目前已有巴士線經跑道區和啟德橋往來郵輪碼頭至九龍灣一帶，相信日後隨着此地段多個項目陸續落成，現有巴士線亦將加開班次，甚至加開更多新路線，為住戶提升交通上的便利。

■有片睇

如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

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