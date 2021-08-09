盛滙1150萬購大角嘴地舖 提價七成再放售

原業主於2012年以9月以838萬元購入，帳面賺312萬元或37%。

現為美式餐廳 因疫情暫減租至4萬

李補充，舖位現時重新放售，叫價1950萬元，意味比購入價高800萬元或七成；他認為，舖位呎價便宜，加上鄰近均為舊樓區，已有不少重建項目進行中，是次購入的中堅樓舖位亦有機會被收購，故邊收租邊待收購。

事實上，隨着新冠疫情紓緩，帶動舖位空置情况改善。

中原（工商舖）資料顯示，五個核心消費區商舖空置情況平穩向好（即銅鑼灣、中環、灣仔、尖沙嘴和旺角），其中以銅鑼灣改善情况最理想。

報告指，7月銅鑼灣商舖空置率10.06%，按月減0.22個百分點，按年更減1.47個百分點，料零售餐飲及娛樂市道持續好轉，其中登龍街28號永光中心一個地舖，面積約2009方呎，原意向月租約26萬元，由於洽租熱烈，據稱業主終以約27萬元由冰室承租，即提價1萬元或約4%。

銅鑼灣商舖空置率改善理想

中原（工商舖）商舖部董事黃偉基稱，中環、灣仔舖位空置率也回調，中環錄20.54%，按月跌0.08個百分點，較去年同期微升0.15個百分點；灣仔錄14.92%，按月減0.11個百分點，按年升0.28個百分點。

九龍方面，尖沙嘴、旺角7月商舖空置率按月走勢穩定，比去年同期改善，其中尖沙嘴最新舖位空置率15.47%，按月微增0.04個百分點，但較去年同期回落1個百分點；旺角7月舖位空置率錄11.87%，按月降0.03個百分點，按年減0.37個百分點。