經濟

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青衣薈藍兩日累收1100票 超額10倍

【明報專訊】市場暫未有大型焦點全新盤開售下，綜合市場資訊，8月迄今整體一手成交累錄約120宗之際，以折實入場費400萬元「有找」作招徠的宏安地產（1243）青衣薈藍，以折實均呎2.13萬元加推32伙；市場消息指，薈藍過去兩日累收約1100票，以兩張價單共96伙計，超額約10倍。

宏安地產執行董事程德韻稱，薈藍新推2號價單涉32伙，全屬實用203及207方呎開放式戶，部分享海景，維持最高15%直減折扣，整批折實均呎21,361元；是次折實入場費最低為3樓實用203方呎B06室，折實價409.61萬元、實呎20,178元。

個別加推單位呎價調高3.7%

對比價單，昨日新加推的3樓實用207方呎B01室，未計任何折扣前的價單定價484萬元（呎價23,382元），而上周公布1號價單內相同樓層毗鄰、同樣向南望樓景的實用203方呎B02室，未計任何折扣前的價單定價457.6萬元（呎價22,542元），以呎價計調高約3.7%。薈藍過去兩日估計收約1100張入票，料最快本周末開售。

此外，正部署推售黃竹坑港島南岸2期揚海的嘉里（0683），同系已屆現樓的屯門掃管笏滿名山透過招標售出山庭H2號屋，實用2865方呎連1710方呎花園，成交價7163萬元、實呎2.5萬元，買家成交期1138日即約3年，為項目8月首宗一手成交。

滿名山8月首錄成交 洋房7163萬沽

另新地（0016）屯門御海灣II，透過招標沽出一伙特色戶，屬實用437方呎、兩房設計連平台特色戶，為第1座3樓G室，成交價1081萬元、實呎24,737元。

HENLEY一房單位呎價撲2.6萬

恒地（0012）系樓盤過去兩日合共售約8伙，其中啟德THE HENLEY I，最新以983.56萬元售出2座2樓H室，實用379方呎1房連衣帽間設計、實呎25,951元。另會德豐系樓盤過去兩日合共亦售約5伙、當中與信置（0083）等合作的西南九龍長沙灣維港滙III，最新售出第1B座5樓B室，實用315方呎1房戶，成交價847.78萬元、實呎26,914元。

相關字詞﹕恒地 新地 御海灣II 薈藍 宏安地產

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