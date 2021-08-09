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將軍澳二手市場乍現小破頂潮

【明報專訊】二手樓價再邁向高位，將軍澳區連環錄得數宗破頂價成交；中原高級分區營業董事伍錦基指出，調景嶺站都會駅10座高層H室，實用651方呎三房連套房間隔、可望海景，原業主上月放盤叫價1230萬元，最終議價至1168萬元售出，實呎17,942元，即減價62萬元或5%後成交，創同類三房新高成交價。

都會駅三房新高價1168萬成交

據悉，屋苑對上同類高價成交為同座高層H室，6月以1160萬元售，即是次新成交再推高8萬元，而原業主2006年以358萬購入，15年帳面賺810萬元或2.3倍。

同區維景灣畔15座中層C室，實用399方呎一房間隔，最新以786萬元售，實呎19,699元，創屋苑1房單位成交價新高；原業主2010年以290萬元購入，11年帳面賺496萬元或1.7倍。

維景灣畔一房售價逼790萬

將軍澳二線屋苑亦見高價成交，香港置業分區董事劉浩勤表示，慧安園2座中層H室，實用413方呎兩房戶，原業主開價710萬元，微減5萬元後以705萬元售出、實呎17,070元，成交價創屋苑同類新高，比2座高層另一同類單位舊紀錄價698萬元，推高7萬元或1%；原業主2017年4月以543.8萬元購入，帳面賺逾161萬元或30%。

沙頭角禁區居民596萬購帝庭軒兩房

美聯市務經理（銷售）蔡天賜稱，粉嶺帝庭軒2座高層D室，實用419方呎兩房間隔，原業主叫價611萬元，獲一名沙頭角禁區居民跨區睇樓，議價14萬元或2.3%後、至596.8萬元購入，實呎14,243元，屬市價；原業主2010年2月以186萬元購入，11年間帳面賺410.8萬元或2.2倍。

傳新港城兩房買家取消交易

不過，市場亦有個別買家，疑因估值不足而撻訂離場。代理消息稱，馬鞍山新港城H座一個中層實用363方呎兩房戶，賣方早前叫價710萬元，其後反價33萬元或約5%、以743萬元同類新高價易手，惟據滙豐銀行網上估價，單位現估值665萬元，即成交價高出近12%。代理消息指，買家疑因估價不足未能上會，寧願撻訂，或損失5%訂金即約37萬元。

此外，二手交投價高量跌。中原十大屋苑過去兩日錄9宗成交，按周跌4宗或30.8%，宗數為今年次低，屬2月次周末後半年新低，當中鰂魚涌康怡花園、藍田麗港城、將軍澳新都城及東涌映灣園零成交。另美聯統計十大屋苑，過去周末兩日錄得14宗成交，按周升1宗或7.7%。

相關字詞﹕新港城 帝庭軒 慧安園 維景灣畔 都會駅 十大屋苑 將軍澳

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