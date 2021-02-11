進軍悉尼 城堡山項目分3期建295伙

市值約17億 擬預留部分單位在港賣

蘇維文透露，城堡山住宅項目連地價的總投資金額，約為港幣12億元，將分3期發展，其中第1期涉及90餘伙，單位建築面積介乎50至130餘方米（約540至1400方呎）、採用1房至3房間隔，預計2023年第二季落成，最快今年第四季在當地開售樓花。由於預計不乏華人買家，故集團除在悉尼開展銷售外，亦研究撥出部分單位，在香港和內地發售。城堡山最大賣點是享有翠綠山景，偏離繁鬧的商業中心區，環境宜人，由悉尼市中心達令港（Darling Harbour），駕車前往城堡山，車程估計約20至30分鐘，屬於悉尼的後花園。蘇維文指，城堡山區內較優質住宅物業，現時每方米售價介乎澳幣9000至1.1萬元左右（折合每方呎港幣約4800餘至5900餘元），可作為集團新盤的開價參考。至於整個項目的總市值，初步估計約港幣17億元。

[發展商專訪]