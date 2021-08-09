合景泰富：港人購買力強 全年樓價料升5% 睇好換樓客市場 積極在港覓地增「麵粉」

明報記者 林可為

對近日新盤交投轉靜，蘇維文指，今年上半年新盤成交熾熱，現時稍為回一回氣，短暫整固屬正常。他認為，香港兩年來經歷社會事件及疫情打擊，但市民對住屋需求仍殷切，購買力亦沒下降，在沒有內地客入市下，本土購買力仍足以支撐市場，加上黃竹坑、天水圍、火炭等區將有焦點新盤登場，勢令購買力再爆發，料全年樓價可升3%至5%。

蘇續稱，為了在香港作可持續發展，集團一直積極研究透過競投政府住宅官地、私人拼購，以增加土地儲備，亦不會只局限市區，集團對可建總樓面介乎50萬至70萬方呎的項目最感興趣。

對可建50萬至70萬呎項目最感興趣

「現時社會需求最多的單位類別，為實用面積800餘方呎的3、4房單位，除發展豪宅外，集團亦希望未來可以在香港，多發展針對換樓客市場的中型單位。」

新盤銷售方面，合景泰富與龍光合作的鴨脷洲利南道豪宅，早前已獲批發預售樓花同意書；蘇表示，現正與合作伙伴積極籌備各項銷售工作，由於屬南區臨海分層豪宅，同類新供應不多，料將以招標發售為主。

南區供應少 利南道豪宅料招標為主

預計明年3月落成的利南道項目，總樓面逾76萬方呎，由6座組成、提供295伙，主打實用約2000方呎4房單位，另設連天台或花園特色戶。合景泰富和龍光是於2017年初以逾168.5億元投得地皮，每方呎樓面地價約2.2萬元。

至於進軍香港住宅頭炮、與龍湖（0960）合作的啟德尚‧珒溋，2019年開售迄今累售逾490伙，佔全盤單位總數667伙近75%，平均實呎2.66萬元，套現約80億元，新售出單位包括1座18樓實用852方呎G室，作價2406.51萬元、實呎28,245元。

合景泰富海外拓展部市務及營銷總監楊麗汶補充，尚‧珒溋已獲批入伙紙，預計11月獲批滿意紙，屆時將以現樓形式發售，項目現餘170餘伙待售，多屬實用800餘方呎以上3、4房標準大戶、高座特色戶、及低座4房大戶。

尚‧珒溋料11月獲滿意紙 將賣現樓

值得一提的是，尚‧珒溋第1座極高層實用1072方呎A室4房戶，成交價逾3700萬元、實呎34,970元，屬項目呎價最高紀錄，楊表示有信心稍後呎價可再創新高。

啟德住宅最高呎價紀錄，由恒地（0012）THE HENLEY I 所創，屋苑一伙實用1350方呎連天台特色戶，5月以8354.88萬元沽出、實呎達6.18萬元。

[發展商專訪]